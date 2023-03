LE BUONE STELLE – BROKER/ Un bellissimo inno alla vita

Hirokazu Kore-eda è uno dei grandi maestri di cinema a livello internazionale. Considerato tra gli eredi di Ozu, il cineasta giapponese negli ultimi anni ha sfornato film straordinari, in grado di toccare il cuore e lo spirito dello spettatore. Dopo l’esordio “europeo” con Le verità, il regista asiatico si è messo alla prova in Corea con Le buone stelle – Broker, un road movie delizioso. Il lungometraggio è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures.

Bohemian Rhapsody/ Il film su Freddy Mercury in onda oggi mercoledì 1 marzo su Rai 1

SINOSSI – Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso. Mentre sono in viaggio all’amorevole ricerca di un futuro migliore per il bambino, due poliziotte si mettono sulle loro tracce, per coglierli sul fatto, ma anche per indagare su un misterioso delitto.

La Mummia/ Film d’avventura oggi mercoledì 1 marzo su Italia 1

Scritto, diretto e montato da Hirokazu Kore-eda, Le buone stelle – Broker è una straordinaria parabola sulle relazioni familiari ricca di compassione e delicatezza, di dolcezza e malinconia. Il regista giapponese torna a parlare di famiglia e lo fa in ogni sua declinazione, dando vita a un nucleo a dir poco particolare e stravagante che va ben oltre i legami di sangue. Un bellissimo inno alla vita, un cinema che trasuda emozione. Un’operazione vincente resa possibile anche dal cast, ben amalgamato: spicca Song Kang-ho, premiato al Festival di Cannes e già apprezzato in pellicole come Parasite e Memorie di un assassino.

Captain Newman/ Film drammatico oggi mercoledì 1 marzo su Rete 4

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA