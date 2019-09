‘Le Calippe’ Romina e Debora/ Video, “Portame ar mare”: tra Calippo, birra e trash

Tremate tremate, le Calippe son tornate: potrebbe essere questo il claim, a dieci anni di distanza dalla loro clamorosa quanto inattesa agnizione televisiva sugli schermi di Sky, della ricomparsa sulle scende di Romina e Debora, le due ruspanti ragazze che in spiaggia Ostia diventarono delle celebrità dando a tutti i telespettatori un consiglio su come difendersi dalla calura estiva: “Ma col Calippo e birra!”. Quel video diventò virale e, complice anche lo slang romano e la spontaneità delle due, finì per essere un tormentone tanto che Romina e Debora cominciarono ad esser riconosciute da tutti come Le Calippe. E nel decennale di quello che è uno dei momenti “cult” della televisione del nuovo millennio le due hanno pensato bene di darsi al mondo della musica con un singolo annunciato lo scorso giugno e dal titolo che è già un programma: “Portame ar mare”, canzone che è valsa oggi una ospitata alle due ragazze nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, è un inno all’orgoglio coatto e, ma sì, pure alla spensieratezza.

‘LE CALIPPE’ TORNANO CON “PORTAME AR MARE”

Forte di 92mila views sin dal giorno della sua pubblicazione su YouTube (non tantissime, dato che forse il tormentone-trash ha fatto il suo tempo, ma nemmeno poche), il primo singolo de Le Calippe richiama alla mente quelle atmosfere di dieci anni fa: il litorale di Ostia, l’orgoglio coatto, l’inevitabile riferimento al Calippo e seguendo un filone fecondo su cui ha costruito di recente le sue fortune pure J-Ax dedicando proprio una canzone alle spiagge di Ostia. “Tutti parlano di fare la vacanza colta / ma poi alla fine vanno dove c’è gnocca” recita il primo verso del brano scritto da Romina e Debora. Una dichiarazione di intenti che, tuttavia, per fortuna, flirta anche con l’auto-ironia senza mai prendersi sul serio. “Allora che ne pensate della nostra canzone?” hanno scritto Le Calippe sul loro profilo Instagram presentando il loro pezzo, disponibile sugli store online di iTunes e Spotify, utilizzando come hashtag non a caso non solo #ostialido e #jax ma pure un #reggaeton che definisce quali sono i loro punti di riferimenti musicali, con tanto di endorsement pure di… Cristiano Malgioglio.





