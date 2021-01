Le carote fanno bene alla vista?/ Una mezza bugia che sta per essere smascherata

Le carote fanno bene alla vista? Da sempre si pensa che questo speciale vegetale, insieme a tutti gli altri ortaggi arancioni, siano una mano santa per gli occhi. Attenzione a prendere le tradizioni tutte per vere, perché sono diversi i miti che andrebbero di fatto sfatati. Tra questi appunto quello legato alle carote, che sicuramente sono un alimento sano e in grado di dare al fisico delle risposte molto importanti, ma che di certo non possono fare miracoli. Questo, ovviamente, non vuol dire eliminare dalla nostra alimentazione l’ortaggio arancione, ma nemmeno pensare che possa di fatto guarire malattie alla vista come miopia o situazioni ben peggiori. Oggi l’ha confermato uno studioso.

Le carote fanno bene alla vista? Le parole del prof.Accinelli

Il professor Gianumberto Accinelli ha in un certo senso sfatato il mito che le carote facciano bene alla vista. Ospite a Radio Deejay da Fabio Volo il noto entomologo ha sottolineato come il beta-carotene sia in grado di mantenere la salute dell’occhio, ma che non sia in grado di migliorare la vista in caso di patologie come la miopia cosa che spesso le mamme ci hanno fatto credere per farci mangiare le verdure. La leggenda nacque nel 1940, precisamente il 10 luglio, quando nel corso della Seconda Guerra Mondiale il Generale e criminale di guerra Hermann Goring dichiarò guerra all’Inghilterra.



