Nel cuore del Cilento si trovano le incantevoli Cascate dei Capelli di Venere, un luogo magico avvolto dal mistero di una leggenda

Le meravigliose Cascate Capelli di Venere: un angolo di paradiso nascosto nel cuore del Cilento da riscoprire questa estate.

Nel cuore verde della Campania, incastonato tra le meraviglie del Parco Nazionale del Ciilento, esiste un luogo capace di far dimenticare i ritmi frenetici del quotidiano. Le Cascate Capelli di Venere, a pochi chilometri dal borgo Casaletto Spartano, in provincia di Salerno, sono senza dubbio una delle mete più suggestive di tutto il Sud Italia.

I NUMERI DEL TURISMO/ Da Bankitalia una conferma sul ruolo chiave per l'economia

Un’alternativa affascinante alla solita giornata al mare, perfetta per chi cerca un po’ di frescura tra natura incontaminata e leggende antiche. Ma andiamo a esplorare meglio questo luogo dalla bellezza incantevole.

Cascate Capelli di Venere, una leggenda tra le felci

Come spesso accade nei luoghi dalla bellezza disarmante, anche le Cascate Capelli di Venere sono avvolte dal mistero di una leggenda. Si racconta che la dea Venere, colpita dalla quiete del luogo, lo scelse come rifugio segreto. Ma un giovane pastore, stregato dal suo canto, osò avvicinarsi troppo e le tagliò una ciocca di capelli. La dea, risvegliata di soprassalto, fece scaturire un impetuoso flusso d’acqua che investì il giovane.

Questa spiaggia si illumina di notte, il fenomeno è virale

Pentita, trasformò quel gesto impulsivo in una cascata di rara bellezza, ricoprendo le rocce con una cascata di felci che ancora oggi, come una chioma verde, scendono leggere accarezzando l’acqua.

Le Cascate, alimentate dal Rio Bussentino, sono oggi una delle attrazioni naturalistiche più amate del Cilento. Il nome “Capelli di Venere” deriva proprio dalla felce Capelvenere (Adiantum capillus-veneris) che cresce rigogliosa sulle pareti rocciose creando un effetto scenico spettacolare.

OVERTOURISM/ Il contrattacco di Airbnb che scarica la colpa su hotel, aerei e crociere

Accesso e passeggiate per tutti

L’accesso all’oasi è regolamentata e l’area attrezzata costa appena 3 euro. Una cifra simbolica che contribuisce alla tutela del sito e permette ai visitatori di usufruire di servizi come l’aerea picnic, con tavoli, barbecue, bagni e aree ombreggiate.

L’apertura in generale va dalle 8:30 alle 18:30, orario perfetto per godersi l’intera giornata a diretto contatto con la natura. Il parcheggio si trova poco distante, lungo la Via Nazionale, vicino alla fontana pubblica che segna l’inizio del sentiero verso le cascate. Non è un luogo custodito ma l’area è tranquilla e facilmente accessibile.

Il percorso per raggiungere le cascate è davvero alla portata di tutti e molto breve. L’anello principale misura circa tre chilometri tra andata e ritorno con un dislivello di circa 200 metri. È classificato come sentiero turistico quindi adatto a famiglie con bambini e a chi non è particolarmente allenato.

Lungo il tragitto, passerelle in legno e punti panoramici offrono scorci perfetti per qualche foto ricordo. Per chi ha voglia di esplorare di più, la zona offre anche vari sentieri di trekking più impegnativi, ideali per chi ama perdersi tra boschi e ruscelli lontano dai percorsi più battuti.

Per chi desidera prolungare la permanenza le opzioni non mancano. A pochi chilometri da Casaletto Spartano la struttura Terra di Vento a Montecorvino Pugliano è una delle opzioni più apprezzate. Tra camere accoglienti e una piscina immersa nel verde questa struttura è il punto di patenza ideale per esplorare la bellezza del Cilento.