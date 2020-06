Le chiede di sposarlo in ospedale: lei muore dopo 2 giorni/ “Niente potrà separarci”

Ci sono storie d’amore in grado di commuovere, di far emergere sentimenti incredibili. Quella tra Chiara Giuntoli e Edoardo Parisi è sicuramente una di queste. Lei non c’è più, sconfitta da un tumore con cui ha lottato per due lunghi anni, ma resterà per sempre nel cuore del suo compagno e di tanti in quel di Fucecchio. Una battaglia dura, combattuta colpo su colpo, ma che ha visto vincere il male. Ma, come dicevamo, è sempre l’amore a trionfare.

Edoardo ha voluto condividere con amici, conoscenti e non un video molto toccante: qualche giorno fa ha infatti deciso di chiedere alla sua compagna di sposarlo, una proposta con tanto di anello fatta mentre lei si trovava nel suo letto d’ospedale. Un gesto d’amore, uno dei più grandi, nonostante le condizioni di salute della sua compagna, nonostante i medici le avessero detto che non ci sarebbero state speranze. Ma niente può battere l’amore, l’amore vero, in grado di tenere insieme due persone nonostante gli ostacoli – in questo caso insormontabili – che presenta la vita.

CHIARA GIUNTOLI E EDOARDO PERETTI, IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO

«Ma che dici?»: così Chiara ha risposto alla proposta di matrimonio di Edoardo. Sorpresa e visibilmente emozionata per il gesto d’amore del suo compagno, la 35enne ha risposto sì, per poi baciare e abbracciare il suo lui. Purtroppo però Chiara non arriverà mai all’altare, con il suo vestito bianca: due giorni dopo quel momento toccante, la donna si è spenta. Niente da fare contro la malattia, più forte nonostante il carattere e la forza di volontà di Chiara. Ieri a Fucecchio si sono svolti i funerali, spiega Repubblica, e sono stati liberati in cielo decine di palloncini color bianco, bianco come il colore dell’abito da sposa che avrebbe indossato per dire sì a Edoardo, promettendo amore eterno.

Ma l’amore eterno c’è e ci sarà tra Chiara Giuntoli e Edoardo Parisi, una coppia bellissima, come testimoniato dal lungo post pubblicato su Facebook dal 32enne. Dopo aver tenuto riservata la proposta di matrimonio, Edoardo ha voluto condividere con tutti il suo gesto. Le sue parole sono toccanti, ma anche quelle di un uomo profondamente innamorato. «Adesso so che se l’amore è vero Amore, niente può separare due persone fatte per stare insieme», ha scritto Edoardo. E siamo d’accordo con lui…





