Alcuni luoghi sono migliori per i ragazzi, altri per la terza età e altri ancora per i quarantenni: la classifica in base agi anni che si hanno

L’Italia è un Paese che ha tantissime meravigliose città, ma la caratteristica più allettante è che ognuna di queste è più indicata per un’età piuttosto che per un’altra. Un Paese “a prova di generazioni”, dove ci sono città maggiormente indicate per una fascia d’età piuttosto che un’altra.

Così come c’è una classifica delle città in cui si vive meglio in base ad alcuni fattori quali servizi, sanità, spazi verdi, scuole e cultura, ce n’è un’altra che è strutturata in base all’età in cu si vive meglio in un determinato luogo. Una recente classifica del 2025 ha stillato un elenco delle città più indicate per giovani, bambini e anziani, identificata chiaramente in base ad alcune caratteristiche che rendono un luogo più idoneo a una determinata fascia d’età, a seconda dei servizi di cui usufruiscono maggiormente.

La classifica delle città in cui si vive meglio rispetto all’età

Così, magari non tutti lo sanno, esiste una classifica delle città migliori in cui vivere, divise, però, per fasce d’età. Ed ecco che per i giovani – dall’età di 18 anni fino ai 35 anni – le città migliori sono Firenze, Bologna e Bolzano.

In quest’ultima c’è un mercato del lavoro molto attivo, con tanta domanda e soprattutto c’è molta attenzione a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e professionale, a questo si aggiunge una valida offerta culturale e un ambiente sereno e tranquillo. La caratteristica di Firenze, invece, è che è un giusto mix tra storia e innovazione, oltre ad avere numerose università di qualità, caratteristica che rende questa città molto appetibile per i giovani. Bologna, invece, è la cittadina universitaria per eccellenza, ricca di locali e numerose associazioni dedicate ai ragazzi, c’è anche una giusta offerta di lavoro, soprattutto in start-up e giovani imprese.

Per le persone anziane, per intenderci gli over 65, le città migliori in cui vivere sono state selezionate in base a servizi sanitari, ma anche sicurezza urbana, possibilità di poter socializzare e mobilità comoda. Tenendo conto di questi elementi, le tre città in cui si vive meglio in Italia sono Siena, Trento e Cuneo, dove la prima ha una struttura urbana raccolta e una grande quantità di servizi sanitari. La seconda ha un’ottima rete di trasporti e tanti progetti di volontariato dedicati proprio ai più anziani. La terza, invece, ha tante residenze assistite di ottima qualità, spazi verdi curati e una bassa criminalità.

Le migliori città per i bambini, invece si contraddistinguono per opportunità educative e ricreative, spazi verdi e un ambiente sicuro. Tenendo conto di questi fattori le migliori città in Italia sono Udine, Aosta e Ravenna. La città friulana ha una ricca offerta di scuole e un trasporto scolastico accessibile e funzionale. Il plus di Aosta, invece, è decisamente l’aria pulita e gli spazi verdi, oltre che la vicinanza alla natura. Infine Ravenna presenta una ricca offerta culturale dedicata ai più piccoli, una dimensione urbana raccolta e tanti progetti scolastici che sono organizzati sul territorio.