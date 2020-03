Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni/ A rischio eliminazione? (Pechino Express)

Le Collegiali, alias Nicole Rossi e Jennifer Poni, hanno faticato non poco nella scorsa puntata di “Pechino Express“, l’adventure game di Rai Due in programma ogni martedì in prima serata. L’obiettivo era quello di raggiungere Wat Benchamabophit, ma tutto ha avuto inizio con la consegna ai concorrenti da parte del conduttore Costantino Della Gherardesca di un tablet, rivelando il contenuto della prima prova: scattarsi dei selfie con i locali. Quanti? Dipende dalla busta “pescata” e alle ragazze capita il numero 4. Munite di amuleti (due cornetti napoletani), riescono a farli indossare ai conducenti dei Tuk Tuk in cambio di un passaggio, che riescono a trovare, senza però riuscire a qualificarsi per la prova immunità e proseguono nel loro viaggio, con Costantino che assegna una nuova missione: scoprire il nome del tatuaggio thailandese di Angelina Jolie e il significato della sua prima e quinta riga. In seguito alla risoluzione dell’enigma, trovano un alloggio in centro città per trascorrere la notte e si godono una serata di svaghi. L’indomani, poi, devono raggiungere la casa di un artista e il mercato dei fiori, dove realizzare una collana con questi ultimi.

LE COLLEGIALI NICOLE ROSSI E JENNIFER PONI: NERVOSISMO E DIFFICOLTÀ

Lo step successivo è Chinatown, dove le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni devono, loro malgrado, mangiare un insetto: superano anche questa prova e ottengono il visto per la Cina, giungendo finalmente al tempio di Wat Benchamabophit, ove scoprono tuttavia di essere quinte in graduatoria, salvandosi ma non brillando. Le Collegiali in questa puntata hanno dato qualche segnale di nervosismo di troppo e, in certi momenti, hanno anche iniziato a battibeccare tra di loro. Il pregio di fondo di questa coppia, tuttavia, consiste nel riuscire, presto o tardi, a trovare l’armonia e a proseguire con profitto la sfida. Le aspettative future per le Collegiali non sono però troppo incoraggianti, se si considera la loro difficoltà costante a raggiungere i piani alti della classifica. Se davvero intendono arrivare sino in fondo a “Pechino Express”, dovranno tentare di essere maggiormente pronte e reattive nel gioco, dal momento che in svariate circostanze si sono fatte rallentare dagli ostacoli incontrati. Peccato, perché hanno un potenziale interessante e con qualche sforzo in più potrebbero davvero rappresentare un pericolo per le altre coppie…





