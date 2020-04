Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Empatia come arma e… (Pechino Express)

Pubblicità

Le due collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, sono diventate una tra le coppie più temute e capaci di questa edizione di Pechino Express. Dopo qualche tensione nella puntata precedente in questa semifinale sono state molto brave e unite e hanno dato il meglio di sè scatenando molto spesso delle polemiche con gli altri concorrenti, in particolare con i wedding planner. Jennifer e Nicole hanno un pregio che le ha portate molto avanti nella gara, la capacità di fare amicizia e toccare corde particolari nel cuore delle persone. Proprio questo le aiuta nelle parti più difficili del programma, trovare i passaggi e gli alloggi per la notte. Senz’altro le aspettative per le collegiali sono alte in questa puntata. Inizialmente le due innocenti 18enni non erano affatto considerate in grado di vincere ma si sono guadagnate gradualmente la loro posizione nel programma e sono tra le coppie favorite per la vittoria insieme ai wedding planner.

Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni: così nell’ultima puntata di Pechino Express

Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, nella scorsa puntata di Pechino Express sono in Corea del Sud e insieme alle altre tre coppie rimaste partiranno da Busan, cioè il porto più importante della Corea del Sud. Le concorrenti in questo caso si cimentano con un inverno molto rigido che ben si differenzia dall’estate della Thailandia. Nicole, dopo le considerazione di Costantino su un presunto patto tra i wedding planner e i gladiatori, sospetta che effettivamente, dice che nell’ultima puntata era chiaro che la coppia Enzo e Carolina volesse eliminare loro. All’inizio della punta il conduttore fa scegliere un sacchetto dove troveranno un numero. Le collegiali troveranno il 17 ma le top, che hanno trovato il 4, il numero che è considerato sfortunato in Corea del Sud, potranno decidere l’ordine di partenza. Jennifer e Nicole, allora, partono per ultime. Partono per il villaggio culturale di Busan come terze e trovano un taxi che da il passaggio senza farsi pagare. Arrivate le collegiali scoprono che devono trovare tre persone con cognome Kim per portarle alla Torre del Piacere. Anche le due giovani riescono a completare la missione e si dirigono al mercato del pesce. Qui dovranno ruotare la roulette e mangiare il piatto di mare o terra uscito per ogni giocata.

Le collegiali sono tra le prime a finire ma non senza rischiare di vomitare. Trovano il passaggio con grande facilità e come loro solito fanno amicizia con la famiglia che si è offerta di accompagnarle a Jinju. Scoprono che il signore alla guida della macchina è un famoso pittore. Mentre sono in viaggio arriva il momento di cercare un posto per la notte e le 2 collegiali vengono aiutate nella ricerca dal pittore Kim. L’indomani ripartono verso la prossima tappa, la prova vantaggio. Alla prova vantaggio vincono i gladiatori che assegneranno lo svantaggio a due coppie, le collegiali e i wedding planner. Le collegiali avranno 10 minuti di ritardo ed a questo punto che sbottano contro gladiatori e wedding planner accusando di avere un asse. Dopo la lite partono ancora una volta verso la prossima prova. Dovranno riuscire a scattare tre foto a tre diverse coppie nei bellissimi costumi coreani degli anni ’50. La prossima prova è andare al Taekwondowon, dove si pratica un’antichissima disciplina coreana. Dopo aver ultimato la prova vanno da Costantino e si aggiudicano il 2° posto di questa tappa.

