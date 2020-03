Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Favorite dopo che.. (Pechino Express)

Le Collegiali Nicole e Jennifer hanno trionfato nella sesta tappa di Pechino Express 2020 e in questa settima puntata dell’adventure game di Raidue sono chiamate a confermarsi. La coppia si sente pronta a riprendere la sfida dopo la separazione nell’ultima puntata del programma. Il gioco oggi riparte con nuove sfide e chissà quali sorprese riserverà Costantino ai suoi concorrenti. Nella scorsa puntata le collegiali e le top sono state separate e rimescolate: Nicole compete con Max, mentre Jennifer gioca con Wendy. La prima prova che devono affrontare è creare un copricapo caratteristico delle donne Miao. La coppia Nicole-Max riesce, dopo vari strattonamenti alla modella del cappello, a ricreare il copricapo. Ma solo dopo un rifiuto.La coppia Wendy e Jennifer ha qualche difficoltà ma alla fine ricevono il si. Così vanno avanti verso la tappa successiva. Wendy e Jennifer iniziano a fare amicizia tra loro. Mentre fanno la prossima prova del granaio Enzo spinge per sbaglio Wendy che cade, ma per fortuna si rivela solo un piccolo incidente. Entrambe le coppie superano la prova del granaio sull’acqua e trovano la busta. Wendy intanto con Jennifer è molto contenta e si sente a suo agio.

Nicole e Jessica, Le Collegiali e le sfide di Pechino Express

Le due coppie miste ricevono da Costantino l’ordine di cercare un alloggio. Nicole e Max trovano subito un alloggio: un “attico” colmo di scatoloni e molto stretto. Jennifer e Wendy non perdono un colpo e trovano subito un posto in cui stare. L’indomani le due coppie ripartono subito e Max usa una sua tecnica speciale: italianizzare il cinese. Le collegiali riunite partecipano alla prova vantaggio ma non vincono. Quindi, insieme ripartono verso l’ultima tappa della puntata incontrando anche una loro vecchia conoscenza, il professor Maggi del Collegio. Le due arrivano prime a Longsheng vincendo la puntata di Pechino Express e dimostrando grande forza. Le collegiali, arrivando prime alla tappa finale della puntata, hanno messo in mostra il loro lato migliore. In questa puntata hanno giocato molto bene sia separate che insieme. Loro son tra le coppia a cui la separazione ha fatto meglio. Il principale pregio è che sono state in grado di capire quali sono i reciproci punti di forza da usare in questa competizione. Il difetto che ogni tanto dimostrano è una perdita della pazienza ma riescono a bilanciarsi bene. Dopo questa vittoria le aspettative per le collegiali sono alte…



