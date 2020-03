Le collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Rush finale e vittoria? (Pechino Express)

“Le collegiali”, Nicole Rossi e Jennifer Poni, sono la vera sorpresa delle ultime puntate di Pechino Express: partite leggermente in sordina e spesso sull’orlo dell’eliminazione, si stanno dimostrando delle concorrenti di tutto rispetto, nonostante siano poco più che maggiorenni e nonostante lo scetticismo che pubblico e concorrenti hanno rivolto loro nella prima parte del celebre reality show condotto da Costantino della Gherardesca. Anzi, con ogni probabilità, sarà proprio la coppia composta dalle due collegiali quella da battere per tutti i viaggiatori intenzionati a proseguire nel loro percorso in Asia e desiderosi di aggiudicarsi un biglietto per la Corea.

Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni: così nelle scorse puntate

Diamo uno sguardo a come Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, si sono comportate nelle scorse puntate. Nella sesta puntata di Pechino Express, andata in onda martedì 17 marzo, le due si sono aggiudicate il privilegio di decidere quali tra i loro compagni di viaggio avrebbero dovuto rischiare l’eliminazione. Non una decisione semplice! In ballottaggio, infatti, trovano “I sopravvissuti” e “Mamma e Figlia”. Anche se la coppia composta da Vera Gemma e da Gennaro Lillio incontra maggiormente i gusti de Le collegiali, che sentono di condividere con loro una comune filosofia del gioco, le due diciottenni decidono di salvare Wendy Kay e Soleil Sorge: “Mamma e Figlia”, infatti, avevano offerto loro un passaggio rivelatosi poi decisivo perché Nicole e Jennifer potessero aggiudicarsi la vittoria della puntata. Pagato questo debito morale, le giovani viaggiatrici affrontano la tappa del 24 marzo con rinnovata complicità e con fame di vittoria: riescono a trovare passaggi con maggiore disinvoltura rispetto al passato e si qualificano senza grande fatica alla prova vantaggio, anche se in quest’occasione dovranno cedere il passo all’inarrestabile energia delle vincenti “Top”. Nicole e Jennifer dimostreranno, però, di essere ormai in grado di affrontare le difficoltà che il cammino riserva loro: quando Ema e Dayane decidono di penalizzarle, “Le collegiali” non si perdono d’animo e reagiscono in modo virtuoso riuscendo nuovamente ad aggiudicarsi la vittoria del programma.

Ancora una volta saranno proprio le due ragazze a decidere quale coppia potrà continuare il viaggio assieme a loro. Tra “I gladiatori” e “Mamma e Figlia”, Nicole e Jennifer decideranno di eliminare proprio queste ultime temendo, almeno a parole, una potenziale fase di crescita di Wendy e Soleil. Il segreto della crescita che “Le collegiali” stanno dimostrando? Nicole non ha dubbi: la loro giovane età riesce a garantire loro una capacità di recupero maggiore rispetto a quella dei loro ben più maturi compagni di viaggio! Se gli altri concorrenti iniziano ad accusare la stanchezza a causa di un percorso che, puntata dopo puntata, tende a divenire sempre più arduo, le due diciottenni sono fresche esattamente come alla partenza. Solo la puntata del 31 marzo potrà confermare questa teoria: sicuramente, però, Jennifer e Nicole affronteranno l’ottava tappa con la grinta che ormai le contraddistingue e che le ha fatte diventare vere e proprie beniamine del pubblico di Pechino Express.



