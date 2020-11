Le colline bruciano/ Su Rete 4 il film con Tab Hunter (oggi, 28 novembre 2020)

Le colline bruciano va in onda su Rete 4 oggi, sabato 28 novembre, a partire dalle ore 16:40. La pellicola è stata prodotta è girata negli Stati Uniti d’America nel 1956 dalla Warner Bros che si è occupata anche della distribuzione e diffusione nel mondo. La regia di questo film è stata affidata a Stewart Heisler con il soggetto tratto dal romanzo The Burning Hills scritto da Louis L’Amour mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Irving Wallace. Le musiche della colonna sonora anche composte da David Buttolph, i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati disegnati in realizzati da Gordon Bau e nel cast sono presenti Tab Hunter, Skip Homeier, Natalie Wood, Earl Holliman, Eduard Franz e Claude Akins.

Le colline bruciano, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Le colline bruciano. Un giovane cowboy solitario durante uno dei suoi tanti spostamenti all’interno del territorio americano si trova dinanzi al proprio cammino un cadavere. Salta immediatamente giù da cavallo e si avvicina al corpo dell’uomo e una volta spostato drammaticamente si rende conto che si tratta di suo fratello. Dopo l’iniziale sconforto, ragiona sul perché di questa uccisione ed immediatamente si rende conto che i responsabili dell’accaduto debbano essere per forza di cose alcuni scagnozzi di un certo Jackson, un grande allevatore di bestiame che peraltro nel corso degli anni è diventato il suo principale antagonista e rivale.

L’uccisione del fratello risuona alle orecchie del cowboy come una sorta di avvertimento per indurlo a lasciare per sempre quel territorio e soprattutto ad arrendersi al suo strapotere. Rendendosi conto di come la situazione possa sfuggire di mano ulteriormente, decide di andare direttamente presso la casa del sospettato minacciando di denunciarlo.

La discussione tra i due prende una piega inaspettata con il potente Jack che estrae la pistola dal proprio cinturone per ucciderlo, ma il cowboy si dimostra molto più valido e veloce e lo anticipa. Ben sapendo come questo sia l’inizio di una guerra che probabilmente non troverà mai fine se non con la sua morte, decide di scappare ritrovandosi sulle sue tracce gli uomini rimasti fedeli e comunque a Jack Sutton. In un primo momento il cowboy per far perdere le sue tracce in una vecchia miniera abbandonata dove riesce ad ottenere un importante e fondamentale aiuto ossia quella di una giovane donna di nome Maria che è avuto in passato a che fare con lo stesso Sutton il quale per estromettere il padre dal business dell’allevamento dei bestiami lo aveva fatto uccidere.

I due sono accomunati dallo stesso destino e decidono di unire le forze per riuscire a contrastare un potere che ormai non permette più nessuno di essere al sicuro e di vivere in tranquillità. Inoltre tra i due inizierà a nascere una profonda sintonia che porterà ad un rapporto sentimentale che potrebbe essere piuttosto duraturo nel tempo.



