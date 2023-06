Le colline bruciano/ Western con Natalie Wood, in onda oggi 1 giugno 2023 su Rete 4

Le colline bruciano, film di Rete 4 diretto da Stuart Heisler

La programmazione televisiva di Rete 4 di questo giovedì 1 giugno, alle ore 16,40, prevede la messa in onda del film di genere western Le colline bruciano. La pellicola è stata prodotta nel 1956 dalla Warner Bros con la regia di Stuart Heisler, il soggetto è di Louis L’Amour e la sceneggiatura è stata firmata da Irving Wallace.

Le musiche della colonna sonora del film Le colline bruciano sono di David Buttolph, i costumi di scena sono stati realizzati da Marjorie Best e nel cast spiccano Tab Hunter, Natalie Wood, Skip Homeier, Eduard Franz ed Earl Holliman.

La trama del film Le colline bruciano western diretto da Stuart Heisler

Nel vecchio e selvaggio west, un cowboy di nome Trace (Tab Hunter), nel suo costante vagare nello sconfinato deserto, si ritrova a vivere un dramma che mai avrebbe immaginato: trova il cadavere di un uomo si rivela essere suo fratello, un allevatore di bestiame che, nell’ultimo periodo, aveva avuto dei problemi con un collega di nome Jack (Skip Homeier). Quest’ultimo era temuto un po’ da tutta la cittadina, per i suoi modi di fare eccessivamente violenti, sfruttati per avere la meglio sui tanti allevatori competitor.

Immaginando cosa possa essere successo, il cowboy decide di occuparsi della vicenda e si reca presso il ranch del temuto Jack per minacciarlo e soprattutto per comunicargli che lo denuncerà alle autorità locali. La reazione violenta di Jack non si fa attendere: il malvivente prova a uccidere Trace, ma nello scontro il cowboy avrà la meglio. A questo punto la situazione non ha più niente di legale e comincia un duro regolamento di conti, col protagonista braccato ovunque dagli uomini del malvagio allevatore.

Il cowboy intuisce che l’unico modo per sfuggire ad un gruppo così folto e agguerrito è di nascondersi in una vecchia miniera abbandonata, dove riceverà inaspettatamente l’aiuto di una donna di nome Maria (Natalie Wood), che a sua volta ha dovuto fare i conti con la morte del proprio papà, per mano di Jack in passato…

