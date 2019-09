Le colline hanno gli occhi/ Su Rai 4 il film horror di Alexandre Aja (30 settembre)

Questa sera, lunedì 30 settembre, alle 21.20 su Rai 4 va in onda il film horror “Le colline hanno gli occhi“. Si tratta del remake dell’omonimo film del 1977 diretto da Wes Craven. In questa versione del 2006 la regia è stata affidata a Alexandre Aja, che ha lavorato alla sceneggiatura con Gregory Levasseur. “Hanno dimostrato una comprensione multiforme di ciò che è il terrore più profondo, in conclusione dal primo colloquio sapevo già di voler lavorare con loro“, ha detto Craven commentando il lavoro di Aja e Levasseur, come riporta Movieweb. I costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Danny Glicker. Nel cast di questo film sono presenti Aaron Stanford, Emilie de Ravin, Dan Byrd, Ted Levine, Kathleen Quinlan e Vinessa Shaw. Le riprese si sono svolte a Ouarzazate, località del Marocco sub-sahariano.

Le colline hanno gli occhi, la trama del film

Dopo la seconda guerra mondiale il governo degli Stati Uniti ha svolto, per oltre 15 anni, nel deserto del New Messico esperimenti atomici che hanno avuto delle ripercussioni sulla genetica degli abitanti della zona. Gli esperimenti hanno modificato l’aspetto delle persone, sfigurandone il volto, e aumentando la loro aggressività. Qualche anno dopo, la famiglia Carter decide di andare a trascorrere le vacanze in roulotte a San Diego. La famiglia è formata da Big Bob, poliziotto in pensione, sua moglie Ethel ed i figli, Lynn, Brenda e Bobby. Lynn è accompagnata dal marito Doug e dalla loro bambina Catherine. Al gruppo si aggiungono due cani. Durante il viaggio si perdono e finiscono in una vecchia stazione di servizio dove il vecchio benzinaio gli permette di fare provviste. Durante la sosta uno di cani scappa e per ritrovarlo Lynn entra nella casa del benzinaio dove trova alcuni oggetti rubati. Temendo che la famiglia riveli il suo segreto, il benzinaio suggerisce alla comitiva di seguire una scorciatoia attraverso le colline. Sulle colline vivono i mutanti che si cibano di carne umana….

