Le comiche/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio (13 febbraio)

Le comiche va in onda oggi, sabato 13 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 23.45. Si tratta di un film del 1990 di Neri Parenti, regista e sceneggiatore italiano. Nel corso della sua carriera il regista, da amante del cinema muto americano, è stato in grado di mixare le classiche situazioni della commedia all’italiana e spunti autoriali. Dalla fine degli anni Novanta, si è focalizzato sulla regia dei cine-panettoni, ossia i film natalizi interpretati da Christian De Sica e Massimo Boldi.

Il soggetto e la sceneggiatura del film comico sono realizzate a più mani, oltre a Neri Parenti, si segnalano: Alessandro Bencivenni, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e Domenico Saverni. Le comiche ha per protagonisti Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, che prenderanno parte anche ai due film successivi, Le comiche 2 (1991) e Le nuove comiche (1994), entrambi diretti da Neri Parenti.

Le comiche, la trama del film

Le comiche racconta di due comici (Pozzetto e Villaggio) mentre stanno recitando in una vecchia comica e spingono un carrello su una rotaia, con alle spalle una locomotiva. Stanchi di questa esistenza, i due decidono di uscire dallo schermo, ma, ben presto si rendono conto che la vita vera è colma di insidie e difficoltà. Per sbarcare il lunario i due comici devono cercarsi un lavoro e diventano restauratori, benzinai, addetti alle pompe funebri, venditori ambulanti e criminali, ma in ogni situazione falliscono. Cominciano quindi a rimpiagere la locomotiva. Cosa decideranno di fare?



