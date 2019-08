Le confessioni di Charles Manson/ La storia del killer raccontata dalla sua voce

Un sabato sera nel segno del giallo quello che propone Tv8 oggi, 10 agosto, in prima serata. In occasione del 50esimo anniversario della terribile strage di Cielo Drive, in cui morirono Sharon Tate, 26 anni, moglie di Roman Polanski, incinta di otto mesi e altre sei persone, TV8 propone due interessanti documentari che entrano nella vita di Charles Manson e raccontano i segreti di uno dei killer più efferati della storia americana. Nel documentario, la storia di Charles Manson viene raccontata in un modo insolito, ovvero con la sua stessa voce, attraverso una serie di interviste telefoniche. Le confessioni di Charles Manson porteranno così a galla i segreti di un personaggio capace di commettere i più terribili crimini. La serata proseguirà con Le ragazze di Manson in cui sarà ripercorsa la storia del killer attraverso gli occhi delle persone che hanno subito il suo fascino.

LE CONFESSIONI DI MANSON: LA STORIA DEL KILLER E DELLA COMUNITA’

Le confessioni di Manson, in onda questa sera su Tv8, racconteranno non solo la storia di Charles Manson, ma anche quella della comunità hippy del ventesimo secolo prima del massacro di Cielo Drive che non fu commesso personalmente da Charles Manson il quale ne fu ideatore e mandante in qualità di capo della Manson Family mentre a commettere gli omicidi furono quattro appartenenti alla comunità. Nel documentario che Tv8 trasmetterà questa sera, attraverso la testimonianza di vari personaggi che ne hanno fatto parte e immagini di repertorio, sarà delineata la personalità del suo indiscusso leader. Sarà, inoltre, svelata quella che era la vita della comunità attraverso i racconti delle esperienze sessuali di gruppo, l’abuso di droghe e la completa adorazione degli appartenenti alla comunità nei confronti di Charles Manson di cui sarà delineata la personalità anche attraverso quella che è stata la sua infanzia e la sua vita prima che diventasse il leader della discussa comunità.

