Le crisi bancarie 2023/ Come affrontare l’inflazione con questi beni rifugio

Le crisi bancarie nel 2023 sono evidenti. Il tasso di inflazione alle stelle, e la riduzione del potere d’acquisto, sta mettendo in difficoltà tante famiglie italiane, che per correre ai ripari vanno alla disperata ricerca di un prestito personale.

Prima che venga approvata la Legge che sancisce un salario minimo, che potrebbe senza dubbio aiutare le famiglie a contrastare l’inflazione, torna utile parlare di strategie per tutelare e in futuro tornare ad avere potere d’acquisto.

Crisi bancarie 2023: a quali beni rifugio affidarsi?

Le crisi bancarie nel 2023 spiazzano e preoccupano. Il trend è certamente bassista, ed è per questo motivo che diventa necessario ricorrere a delle alternative, che oggi vedremo sotto forma di beni di rifugio: oro e Bitcoin.

I due sono certamente diversi tra loro. L’oro è tornato a crescere, guadagnando il 5%. Meglio l’argento, che ha fatto quasi il 10% in poco tempo. Dato l’andamento positivo, anche diversi hedge fund sono stati interesse di molti.

La CFTC (Commodity Future Trading Commission statunitense), ha fatto sapere che gli speculatori aderenti a questi future, (risalenti alla settimana del 21 febbraio), possedevano 52,5 lotti in oro (meno del 53% rispetto al normale), mentre l’argento ha registrato dei numeri neutrali.

Nonostante gli alti e bassi dell’oro, ora l’oncia è in rialzo. Nel mese di febbraio il bene rifugio ha sofferto, passando da 1.900 dollari, a 1.815 dollari. Oggi invece, l’oro si trova in uno stato di forte resistenza, attenendosi ai

Bitcoin come “bene rifugio digitale”

Il Bitcoin come l’oro, sembrerebbe essere un asset sempre più tenuto d’occhio agli investitori e da coloro che desiderano conservare bene di rifugio per evitare i danni dell’inflazione. Il trend rialzista e ribassista, preoccupa molto per via della volatilità.

Ad esempio, dopo il collasso della Silicon Valley Bank, Bitcoin era sceso a 19.500 dollari, per poi salire rapidamente a 26.514 dollari. Per via di questi alti e bassi, nonostante la volatilità, molti investitori sono convinti che questa moneta digitale possa diventare un bene di rifugio d’eccellenza.











