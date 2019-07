Le Crociate/ Su Rete 4 il film con Orlando Bloom e Eve Green (oggi, 25 luglio)

Le Crociate arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di questo giovedì 25 luglio a partire dalle ore 21,30. Si tratta di una produzione straordinaria realizzata nel 2005 da diverse case cinematografiche di livello internazionale come la 20th Century Fox, la Scott Free Productions e la Studio Babelsberg con la fase di distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video che in Italia è stata gestita dalla Medusa Film. La regia è di un grande artista come Ridley Scott, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da William Monham, la fotografia è stata affidata alle cure di John Mathieson mentre la scenografia è stata ideata da Arthur Max. Nel cast tanti nomi celebri tra cui Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Neeson, Edward Norton, Brendan Gleeson e Marton Csokas.

Le Crociate, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama de Le Crociate. Siamo nei primi secoli dopo l’anno Mille con l’Europa Cristiana che ha mossa guerra al mondo islamico per avere il controllo della Terra Santa ed in particolar modo per la città di Gerusalemme dove naturalmente vi sono diverse cose che ripercorrono e caratterizzano la vita di Gesù Cristo. Baliano è un semplice maniscalco di origini francesi che suo malgrado ha dovuto dire addio alla propria amata consorte che è stata fatta uccidere dalle autorità religiose in quanto vista come una miscredente. Questo lo spinge a vendicarsi uccidendo il prete locale colpevole di quanto accaduto e soprattutto nel seguire in quella che diventerà una straordinaria avventura il suo vero padre, Goffredo di Ibelin, il quale in Terra Santa dispone di una certa ricchezza. Insomma Baliano si ritroverà a prendere parte alle leggendarie crociate ed in particolare di mettere al servizio di tutto il mondo cristiano presente a Gerusalemme tutto il suo coraggio. Gerusalemme in quel tempo era in mano ai cristiani ma lo straordinario esercito musulmano guidato da Saladino rappresenta una minaccia piuttosto concreta. Baliano una volta preso il posto del padre caduto per via di una rappresaglia in terra di Francia, diventerà un condottiero ed un cavaliere particolarmente abile ed apprezzato che saprà dare supporto a Re Baldovino IV conosciuto con l’appellativo de Il Re Lebbroso per via di una terribile malattia che lo porterà presto alla morte. Baliano dovrà difendere Gerusalemme ed i suoi abitanti e soprattutto contrastare le mire espansioniste di Guido di Lusignano e Reginaldo di Chatillon i quali certamente non si trovavano in Terra Santa per soddisfare la chiamata del Papa bensì i propri interessi.

