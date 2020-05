Le crociate/ Video, il film con Orlando Bloom e Eva Green su Rete 4 (oggi, 10 maggio)

Pubblicità

Le crociate – Kingdom of Heaven andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di domenica 10 maggio, alle ore 21.25. Si tratta di un film drammatico di ambientazione storica diretto nel 2005 da Ridley Scott (Alien, Il galdiatore, Blade runner) ed interpretato da Orlando Bloom (la saga de Il Signore degli Anelli, quella de I pirati dei Caraibi, Troy), Eva Green (The dreamers – I sognatori, 300 – L’alba di un impero, la serie tv Penny Dreadful), Liam Neeson (Io ti troverò, Schindler’s list – La lista di Schindler, Un uomo tranquillo) e David Thewlis (Il bambino con il pigiama a righe, Wonder Woman, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban). Le musiche del film sono state composte dal premio nobel Hans Zimmer.

Le crociate, la trama del film

Ecco la trama de Le crociate. Baliano (Orlando Bloom) è il maniscalco di una cittadina francese. Da poco è rimasto vedovo ed è ricercato per omicidio. La sua vita sta però per cambiare: mentre è in fuga incontra il Cavaliere Goffredo di Ibelin (Liam Neeson), che gli confessa di essere il suo vero padre e lo convince a partire con lui per la Terrasanta. Privo di alternative e inseguito dai gendarmi, Baliano va con Goffredo in Sicilia, dove i due stanno per imbarcarsi per la Terrasanta. Qui però Goffredo viene ucciso dai soldati francesi alla ricerca di Baliano, che si mette in salvo partendo da solo verso Gerusalemme. Prima che il padre morisse però Baliano gli ha giurato di diventare cavaliere così, una volta giunto a Gerusalemme, il giovane prende il ruolo di Goffredo, inserendosi negli intrighi politici locali che stanno condannando la città e rischiano di consegnarla nelle mani del Saladino che la assedia. Quando il re di Gerusalemme (Edward Norton) muore giovanissimo per la lebbra la situazione rischia di precipitare. I crociati subiscono una pesante sconfitta in battaglia e proprio a Baliano viene affidato l’onore di difendere le mura della città dagli assalti del Saladino, che ormai sembra aver vinto la guerra. Il giovane decide quindi di intraprendere delle trattative diplomatiche per cercare di salvare almeno i cittadini.

