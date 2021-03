Le Deva, chi sono? / Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro

Le Deva al fianco di Orietta Berti questa sera al Festival di Sanremo 2021, per la terza puntata dedicata ai duetti. La Berti ha scelto una partner speciale per questa serata, Laura Bonometti, che verrà accompagnata da tutto il gruppo di cui fa parte dal 2017. Le Deva sono un dunque un gruppo musicale femminile italiano composto da quattro volti: Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e appunto Laura Bono. Approdano per la prima volta al Festival di Sanremo, con l’intenzione di portare leggerezza, femminilità e tanta freschezza. E con l’obiettivo di supportare la Berti in questa serata ad alta intensità.

Le Deva, chi sono i quattro volti al fianco di Arcisate?

Dunque chi sono Le Deva? Abbiamo a che fare con quattro spiriti della natura, che fanno parte di diverse culture e in particolar modo fanno riferimento ai quattro elementi (fuoco, acqua, terra, aria). Le Deva approdano all’Ariston in occasione della terza puntata, nella serata tributo alla canzone italiana. Insieme a Orietta Berti canteranno Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Ci aspettiamo un’esibizione molto intensa, con Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro pronte a regalare ai fan della Berti un omaggio inedito nella terza puntata del Festival di Sanremo.



