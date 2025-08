Un risultato davvero inaspettato, il podio l'ha conquistato una location a sorpresa, mentre all'ultimo posto è arrivata la famosa città

La classifica delle città italiane più cercate dai turisti stranieri in questo 2025 regala una serie di sorprese davvero inaspettate. L’elenco è stato stillato da Booking.com e si basa sulla percentuale delle prenotazioni effettuate dai visitatori nel Bel Paese.

Rispetto al al 2024 una città ha registrato un aumento inaspettato, conquistando il primo posto. La classifica si rivela sorprendente perché all’ultimo posto si trova una delle location che, nell’immaginario collettivo, è tra le più visitate d’Italia.

La classifica delle città italiane più cercate dai turisti quest’estate

Per Booking.com non ci sono dubbi la rivelazione dell’estate 2025 è sicuramente Bari. Il famoso portale di prenotazioni online ha stillato, come ogni anno, una classifica delle città più cercate dai turisti internazionali per le loro vacanze e pare che il capoluogo pugliese abbia avuto un grande incremento rispetto al 2024.

Bari così supera Palermo, Rimini e Milano, ma soprattutto Venezia, che invece guadagna un “misero” ultimo posto. Una classifica inaspettata se si pensa che la città veneta è sicuramente molto frequentata dal turismo internazionale. Eppure per l’estate i visitatori preferiscono il capoluogo pugliese e le splendide mete balneari che si trovano nelle vicinanze.

La Puglia, infatti, conferma il suo trend positivo, non solo per le meravigliose spiagge – molte delle quali ricordano le mete caraibiche – ma anche per il patrimonio culturale e l’offerta gastronomica, che sembra attirare molto i turisti. Il Bel Paese continua a essere molto apprezzato dagli stranieri, questi provengono per l 36% dalla Polonia, per il 35% dal Regno Unito e per il 31% dai Paesi Bassi.

L’Italia, però, non viene scelta solo per il mare, tra le mete favorite dai turisti figurano anche città che offrono un patrimonio artistico e culturale di grande valore, come Milano, che è la prima città in classifica senza il mare. Ci sono poi Bibione, Lido di Jesolo, Firenze, Roma, Napoli e infine Venezia. Ecco la classifica completa:

Bari (+41%) Palermo (+29%) Rimini (+21%) Milano (+21%) Bibione (+19%) Lido di Jesolo (+18%) Firenze (+14%) Roma (+12%) Napoli (+10%) Venezia (+5%)

Anche per l’estate 2025 l’Italia si conferma essere un paese molto attrattivo dal punto di vista del turismo. Ne è sicuro Antonio Capacchione, presidente del sindacato Italiano Balneari secondo cui, giugno è stato un mese ottimo, dal punto di vista del turismo, è diminuito quello nostrano ma è aumentato quello straniero. Tra le mete balneari più ambite ci sono Porto Cesareo e Vieste, tutte e due pugliesi, poi Tropea in Sicilia e anche Villasimius in Sardegna.

A quanto pare, dunque, l’estate tricolore piace ed è di moda, non solo per il mare – che è in alcune location non ha nulla da invidiare a mete internazionali e caraibiche – ma anche per il suo immenso patrimonio artistico e culturale e per la ampia e varia offerta gastronomica, che è sicuramente una delle ricchezze indiscusse del nostro Paese.