Sono le spiagge più originali, quelle che ti lasceranno senza fiato, le mete perfette per l'estate 2025, le conoscono in pochi.

Le dieci spiagge più originali e segrete dell’estate 2025 sono pronte a farsi scoprire tra acque cristalline, scogliere nascoste e panorami fuori dal tempo.

Non serve prendere un volo per l’altra parte del mondo per sentirsi altrove. A volte basta allontanarsi dai soliti circuiti turistici e cercare quei luoghi che, per qualche strano incantesimo, riescono a conservare il fascino autentico del mare.

Perché l’estate 2025, senza ombra di dubbio, sarà anche l’estate delle mete insolite. Il turismo mordi e fuggi sembra già in fase calante, e a crescere è invece il desiderio di vivere posti veri, più silenziosi, meno affollati ma capaci di lasciare un segno.

Ecco le spiagge più originali che devi conoscere

Tra Italia, Spagna, Grecia, Turchia e Portogallo, esiste una mappa parallela fatta di spiagge che non appaiono quasi mai nei cataloghi da agenzia, ma che rappresentano il lato più autentico del Mediterraneo. Non sono solo belle, sono originali. Hanno qualcosa che le distingue: la forma, il colore della sabbia, la posizione incastonata tra rocce, o semplicemente il fatto che per arrivarci bisogna fare qualche passo in più, e questo le rende ancora più affascinanti.

Prendiamo Cala Mariolu, per esempio. Siamo in Sardegna, ma qui il mare sembra finto per quanto è trasparente. Il nome ha una storia curiosa legata ai ladri di pesce (da “mariolo”), ma il vero furto è quello che questa cala compie ogni volta: ti ruba il cuore. Più a sud, in Campania, la Spiaggia di Marina Grande a Positano resiste al tempo e alle mode, con il suo equilibrio perfetto tra eleganza e semplicità.

Ma l’Italia non è l’unica a custodire meraviglie. In Spagna, la Spiaggia di Las Catedrales, in Galizia, è un piccolo miracolo geologico. Scogliere che sembrano archi gotici, sabbia dorata e quel senso di essere minuscoli di fronte alla natura. Scendendo verso l’Andalusia, a Malaga, c’è la spiaggia di Calahonda, meno conosciuta delle sorelle più famose, ma con un’atmosfera intima che conquista.

La Grecia, poi, con la sua Elafonisi a Creta, regala colori surreali: sabbia rosa, acque basse, e quella strana magia che si avverte solo nei posti che hanno qualcosa di mitico. Le Baleari, con la loro Cala Macarella a Minorca, offrono un rifugio turchese incorniciato da pini marittimi. Il Portogallo si prende due posti d’onore con la spettacolare Praia da Marinha e la fotogenica Praia dos Três Irmãos, entrambe nell’Algarve, dove l’oceano si fa Mediterraneo nei colori ma resta selvaggio nello spirito.

A Malta, Fomm ir-Rih è un gioiello che pochi conoscono davvero. Raggiungerla richiede un minimo di avventura, ma la vista ripaga ogni sforzo. E sulla costa turca, Ölüdeniz sembra disegnata a mano, con la sua laguna blu incorniciata da montagne.

Sono tutte diverse, ma hanno una cosa in comune: non si limitano a essere belle. Ti fanno sentire parte di qualcosa di più grande. E in un’estate in cui tutti vogliono “vivere esperienze”, queste dieci spiagge lo fanno davvero. In silenzio, senza fare notizia. Ed è proprio questo il loro segreto.