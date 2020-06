Le Donatella, ballo senza reggiseno post parto/ Video: “Siamo tornate!”

Cosa è successo al ritorno dell’ospedale alla bella Silvia Provvedi? Niente letto, nessun problema o stanchezza, lei e la sorella sono di sicuro pronte a tornare in pista e lo hanno fatto nel vero senso della parola posando per un video finito poco fa sul profilo Instagram in cui le due si mostrano pronte per un video tik tok e un ballo in cui non si può che notare un particolare che salta subito all’occhio, ovvero? Il seno della neo mamma che già voluminoso per via del parto e del latte in arrivo, è stato lasciato “libero” di vagare sotto la maglietta perché sfoggiato senza reggiseno. In molti nei commenti hanno avuto modo di notare la differenza di seno tra le due gemelle ma molti altri sono felici di vedere Silvia felice e contenta soprattutto adesso che è tornata a casa accanto alla sua gemella.

LE DONATELLA SONO TORNATE.. ANCHE SUI SOCIAL!

In particolare, loro stesse postando il video su Instagram hanno scritto: “ENERGIA E POSITIVITÀ💪😁Mamma e zia all riscossa😁💃❤️ quando la tua gemella abita di fianco a casa tua e decidete di fare colazione insieme ..ecco il risultato😂😂😂. Si vede che siamo felici ?”. Finalmente dopo il lockdown che le ha tenute lontane e il parto che ha visto protagonista Silvia Provvedi nei giorni scorsi, le due sono tornate a sorridere e ballare per la felicità dei fan che hanno subito commentato contenti ma qualcuno fa notare: “Wow dopo il cesareo ti muovi così beata tu😅io mi sono ripresa dopo un mese.. auguroni ancora”.

Ecco il video delle due gemelle:





