Tutto sulle Donatella, chi sono le sorelle gemelle Silvia e Giulia Provvedi: da X Factor a Tale e quale show, perché si chiamano così..

Lo zampino di Arisa dietro il nome delle Donatella: ecco perché Giulia e Silvia sono soprannominati così

Giulia e Silvia Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, fanno ormai parte del mondo dello spettacolo da diversi anni. Esattamente da quando parteciparono ad X Factor, guadagnandosi la popolarità e l’affetto del grande pubblico. Proprio il talent show ha regalato alle due ragazze il soprannome di Donatella, attribuito dalla coach Arisa che decise di omaggiare la cantante Donatella Rettore, a cui le due gemelle erano – e sono tuttora – estremamente affezionate.

In una intervista rilasciata in tempi relativamente recenti a Verissimo, le due sorelle si sono raccontate a cuore aperto, tra vita privata, carriera e aneddoti legati all’infanzia. Sia Silvia sia Giulia sono concordi nel dire di aver vissuto un’infanzia molto felice, grazie a due genitori sempre amorevoli e presenti. “Ringraziamo papà e mamma che ci hanno cresciute libere. Siamo diverse ma complementari, però abbiamo avuto anni molto duri”, hanno spiegato.

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi sbarcano a Tale e quale Show dopo un periodo famigliare difficile

Dai problemi di salute di mamma alla morte inaspettata del padre, le sorelle Donatella hanno vissuto momenti davvero impegnativi. “Abbiamo perso papà e abbiamo rischiato di non vedere più mamma. Dopo la morte di papà, ha iniziato a fare volontariato e questo le ha fatto veramente bene. Nostro padre non aveva problemi cardiaci e per noi è stato uno choc”, hanno raccontate le ragazze.

Questa sera, venerdì 25 settembre, le Donatella tornano in tv con una nuova sfida a Tale e quale Show. Le due sorelle gemelle vogliono portare leggerezza e divertimento nel talent show di Raiuno, ma sono altresì desiderose di ben figurare e arrivare più in alto possibile nella classifica delle imitazioni.

