Le Donatella Giulia e Silvia Provvedi “Insultate e offese”/ “Siamo scese di casa e..”

Pubblicità

È iniziata male la giornata per Silvia e Giulia Provvedi. Le Donatella hanno infatti svelato con una serie di storie postate su Instagram di essere state insultate e offese sotto casa a causa della loro auto. “La giornata è iniziata… movimentata, diciamo” ha esordito Silvia Provvedi. Nel filmato postato si trova all’interno della loro vettura e racconta quanto accaduto a se e sua sorella solo pochi minuti prima: “siamo scese di casa e siamo state offese e insultate solo e unicamente perché avevamo accostato la macchina un pelo più vicino al portone di casa, questo perché dovevamo caricare un po’ di cose e io sono in dolce attesa.” ricorda però la mora delle Donatella. Che poi aggiunge: “Abbiamo cercato di sorvolare anche se le offese sono state talmente tante che non le ricordo. Non va bene così, ricordate di non offendere mai le persone in generale”.

Silvia e Giulia Provvedi, lo sfogo dopo l’aggressione verbale

Le due sorelle hanno tenuto poi a fare un ultimo appello, frecciatina a chi le ha offese e insultate poco prima: “E cercate di non prendervela con gli oggetti e in questo caso con la nostra macchina”. Questo perché, secondo quanto riferito dalle Provvedi, ci sarebbe stato anche un tentativo di colpire la loro vettura durante lo scontro avuto con le persone che le hanno insultate e offese. Un episodio insomma alquanto spiacevole per Silvia e Giulia che, seppur ancora un po’ arrabbiate per l’accaduto, hanno mostrato, nel video postato su Instagram, di essere serene



© RIPRODUZIONE RISERVATA