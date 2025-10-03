Le Donatella imitano Baby K e Giusy Ferreri nella seconda puntata di Tale e Quale Show: otterranno un punteggio migliore della prima puntata?
Le Donatella imitano Baby K e Giusy Ferreri nella seconda puntata di Tale e Quale Show di questa sera. Le due gemelle, protagoniste in passato di tanti reality show e ora sul piccolo schermo per prendere parte al programma di Carlo Conti, all’esordio nel programma hanno strappato applausi nei panni di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Le due hanno interpretato appunto le due cantanti pugliesi nella loro hit estiva, “Serenata”, un ritmo vivace e in grado di coinvolger e far ballare tutti nei mesi più caldi dell’anno. L’esibizione de Le Donatella è piaciuta al pubblico che ha apprezzato il lavoro fatto dalle due, e i giudici le hanno premiate con punteggi buoni anche se non tra i più alti.
Le due gemelle, infatti, hanno collezionato 41 punti, classificandosi al settimo posto alle spalle di Antonella Fiordelisi che invece di punti ne aveva 42. Dunque, Le Donatella proveranno a ripetersi e a far meglio in questa seconda puntata, cercando di convincere i giudici a premiarle con qualche voto più alto in modo tale da raggiungere magari il podio. Come dicevamo, questa sera Le Donatella imitano Baby K e Giusy Ferreri: “Ci stiamo preparando, venerdì si avvicina” hanno scritto qualche giorno fa Le Donatella sui social, pronte a stupire tutti con la loro energia e il loro straordinario carisma, che hanno già mostrato in passato.
Le Donatella imitano Baby K e Giusy Ferreri: l’esibizione sulle note di Roma – Bangkok
Molto probabilmente Le Donatella si esibiranno sulle note di Roma – Bangkok, il brano di Baby K e Giusy Ferreri presentato nel 2015, che ha ottenuto un successo straordinario di vendite e streaming, arrivando addirittura al primo posto delle classifiche circa un mese dopo la sua pubblicazione, arrivando a vendere più di mezzo milione di copie, con il disco di diamante. Un vero e proprio successo discografico, dunque, che ora Le Donatella dovranno onorare.