Le Donatella imitano Ditonellapiaga - Rettore a Tale e quale show 2025: stabili a metà classifica, riusciranno a risalire già da questa sera?

Le Donatella a Tale e quale show 2025: perfetto equilibrio in classifica

Nuovo appuntamento con Tale e quale show 2025 questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti. Chi sogna una significativa svolta in classifica sono sicuramente Silvia e Giulia Provvedi, ovvero Le Donatella, che nelle precedenti puntate hanno sempre galleggiato sulla linea di metà classifica tra un settimo posto e la bellezza di ben 4 sesti posti consecutivi; questa sera dovranno imitare Ditonellapiaga e Rettore.

Gianni Ippoliti imita Peppino Di Capri a Tale e Quale Show 2025/ Sarà un’imitazione nelle sue corde?

Il loro percorso nel talent show di Rai 1 ha debuttato con l’imitazione di Alessandra Amoroso e Serena Brancale sulle note della hit estiva Serenata, valsa loro un settimo posto in classifica. Successivamente si sono messe alla prova con un altro duo tutto al femminile che ha dominato le classifiche radiofoniche ormai diversi anni fa: Baby K e Giusy Ferreri con Roma-Bangkok.

Boy George, chi è il cantante icona degli anni ‘80/ Problemi con la droga, condanna a 15 mesi di carcere

In questo caso è arrivato un sesto posto, preludio di un percorso che le ha portate ad una situazione di perfetto equilibrio in classifica; nella terza puntata hanno interpretato gli ABBA, nella quarta invece Paola e Chiara, e anche in questo caso si sono sempre piazzate seste in graduatoria.

Le Donatella verso la risalita con Ditonellapiaga – Rettore?

Nella precedente puntata di Tale e quale show 2025, andata in onda la scorsa settimana, Le Donatella si sono invece cimentate nell’imitazione di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, per anni simbolo dello spettacolo e della televisione italiana. Per rimanere sulla stessa linea d’onda delle precedenti dirette, anche questa volta è arrivato un sesto posto.

Barry Gibb, chi è l’unico membro vivente dei Bee Gees/ Vita privata e successo nella musica

Nessuna caduta verso il fondo della graduatoria ma, allo stesso tempo, nessuna svolta verso il podio; la situazione delle due sorelle resta piuttosto stabile, una condizione di stallo a metà classifica. Le due concorrenti sognano ovviamente la risalita: ci riusciranno già a partire da questa sera con l’imitazione di Ditonellapiaga e Rettore?