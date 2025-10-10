Le Donatella imitano gli Abba a Tale e Quale Show: nella terza puntata arriva una prova più complessa per le due gemelle e cantanti

Una nuova avventura nella terza puntata di Tale e Quale Show per Le Donatella, che fino a questo momento hanno raccolto meno di quanto avrebbero sperato. Le due gemelle, infatti, si troveranno ad affrontare una nuova sfida, tutt’altro che semplice. Dopo aver interpretato Alessandra Amoroso e Serena Brancale e ancora Baby K e Giusy Ferreri nella seconda puntata, oggi, Le Donatella imitano gli Abba a Tale e Quale Show. Le due saranno infatti nei panni del gruppo pop svedese che ha fatto la storia della musica. Dunque, dopo aver interpretato quattro cantanti italiane, per loro arriverà una prova che va sicuramente ad alzare il livello e la difficoltà.

Saranno Silvia e Giulia Provvedi in grado di soddisfare le aspettative e mostrare il loro valore dopo due prove nelle quali non hanno brillato? Se all’esordio erano piaciute, ma senza convincere eccessivamente (erano arrivate settime), nella seconda puntata hanno invece interpretato Baby K e Giusy Ferreri, ma non hanno ottenuto il risultato sperato. La giuria non è rimasta affatto soddisfatta e proprio Alessia Marcuzzi ha giudicato Baby K come un po’ moscetta. Una prova che dunque non ha convinto a pieno la giuria, che ha dato alle due gemelle solamente 40 punti. Le due si sono classificate al sesto posto.

Le Donatella imitano gli Abba a Tale e Quale Show: una prova “estera” per le gemelle

Le Donatella, nella terza puntata di Tale e Quale Show, sono chiamate ad una prova completamente diversa rispetto alle prime due che invece erano state più simili tra loro, con due artiste italiane, in un brano interpretato da entrambe: nella prima puntata Alessandra Amoroso e Serena Brancale, nella seconda Baby K e Giusy Ferreri. Oggi, invece, per loro c’è una prova diversa con gli Abba. Le due interpretato il gruppo pop svedese: chissà che la loro prova non riservi sorprese.