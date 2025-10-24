Le Donatella vanno a caccia della svolta a Tale e quale show 2025: le sorelle gemelle pronte a trasformarsi in Lorella Cuccarini e Heather Parisi

Le Donatella a caccia della svolta a Tale e quale Show 2025: risaliranno la classifica?

Nuova sfida all’orizzonte per le Donatella, pronte ad immedesimarsi in Lorella Cuccarini ed Heather Parisi a Tale e quale show 2025. Può essere l’occasione giusta per svoltare in classifica, dopo aver vissuto le prime settimane in una sorta di limbo che le ha tenute lontane sia dai vertici sia dai bassifondi. Per le due sorelle gemelle, la certezza è una: essere inseparabili, unite e compatte, comunque vada. “Siamo sempre in coppia e non ci libereremo mai l’una dell’altra”, hanno raccontato in una intervista al Corriere della Sera, parlando della loro avventura nel talent show condotto da Carlo Conti.

Una sfida che hanno accettato subito di buon grado, indossando i panni di diversi artisti del panorama musicale nostrano e non. Da Serena Brancale e Alessandra Amoroso fino agli ABBA, Giulia e Silvia Provvedi non mollano di un centimetro e ora cercano la svolta in classifica.

Le Donatella pronte ad una trasformazione incredibile a Tale e quale Show

Dovesse andare male, resteranno il divertimento e la leggerezza con cui stanno affrontando questa nuova esperienza. Un’esperienza molto interessante e suggestiva per le due gemelle, che assicurano di essere molto coinvolte a Tale e quale Show. “E’ un programma particolare dove la voce diventa solo una componente della performance”, le parole delle Donatella. “Durante la settimana sì cantiamo molto, ma poi dobbiamo anche studiare la mimica, la gestualità, il look del personaggio…”, raccontano ancora le due concorrenti.

La coppia questa sera, venerdì 24 ottobre, è chiamata ad imitare il duo Lorella Cuccarini-Heather Parisi, una prova che secondo i fan potrebbe rilanciarle a sorpresa nei piani alti della classifica. Sarà davvero così? Non vediamo l’ora di scoprirlo. Appuntamento fissato su Raiuno a partire dalle ore 21.25.