Le Donatella chiamate ad una nuova sfida a Tale e quale Show 2025: dopo aver brillato con Rettore e Ditonellapiaga si trasforma nelle gemelle Kessler

Nuova imitazione all’orizzonte per le Donatella a Tale e quale show 2025. Giulia e Silvia Provvedi, questa sera venerdì 7 novembre, sono pronte a trasformarsi nelle mitiche gemelle Kessler, per un’imitazione che si preannuncia imperdibile. E’ stata una lunga settimana per le due sorelle, che si sono esercitate con la solita passione di sempre per cercare di alzare l’asticella nel reality di Carlo Conti. La settimana scorsa hanno sfiorato il sogno della vittoria, con una buona imitazione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

Silvia e Giulia ci hanno messo grande energia, dimostrando una vera e propria ‘Chimica’, proprio come la canzone di Rettore e Ditonellapiaga. Brillanti ed energiche, le due sorelle hanno ottenuto un piazzamento importante al termine della puntata, chiudendo seconde a soli tre punti da Insinna e Cirilli nella classifica provvisoria.

Le Donatella a Tale e quale Show 2025, la classifica è insoddisfacente: le due sorelle possono risalire la china?

Nella classifica generale tira invece un’aria diversa per le Donatella, inchiodate nei bassifondi. Peggio di loro, al nono e decimo posto, ci sono solo Gianni Ippoliti e Carmen di Pietro con 198 e 146 punti. Giulia e Silvia, invece, sono appena un gradino sopra a quota 255 punti, cinque in meno di Peppe Quintale che può essere raggiunto e superato in scioltezza.

E’ ad oggi una classifica troppo severa per le due sorelle gemelle che, al di là del loro spirito leggero e aperto al divertimento, si sono impegnate duramente in queste settimane e meriterebbero senza dubbio un piazzamento in classifica migliore. Riusciranno a risalire la china in quest’ultima fase del programma?

