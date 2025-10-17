Le Donatella dovranno imitare Paola e Chiara: riusciranno a convincere la giuria di Tale e Quale Show?

Non è per niente facile un programma come Tale e Quale Show e quando vi sono concorrenti non all’altezza si pensa sempre he la produzione li ha presi solo per far fare qualche risata al pubblico, che però vuole essere stupito con imitazioni degne di tale nome. Purtroppo il percorso de Le Donatella non sta ottenendo i risultati sperati sia da loro stesse sia dal pubblico, pur essendo delle cantanti di professione.

Le loro precedenti esibizioni non hanno convinto né la giuria né il pubblico in studio e da casa: nella prima puntata hanno imitato Alessandra Amoroso e Serena Brancale mentre nella seconda si sono cimentate con Baby K e Giusy Ferreri. E poi ancora gli Abba: un’esibizione discreta anche se per nulla facile considerando il peso che hanno avuto nel mondo con le loro canzoni immortali.

Le Donatella imitano Paola e Chiara: convinceranno la giuria di Tale e Quale Show?

All’esordio Le Donatella ovvero Silvia e Giulia Provvedi avevano convinto la giuria anche se solo in parte. Erano arrivate settime, invece quando hanno imitato Baby K e Giusy Ferreri i giudici proprio non sono rimasti impressionati, infatti Alessia Marcuzzi le ha giudicate un po’ mosce. Di nuovo al sesto posto nella puntata della settimana precedente.

Stasera a Tale e Quale Show la due ragazze dovranno imitare nientemeno che Paola e Chiara, che negli ultimi anni hanno avuto un exploit dopo anni che non si facevano più vedere insieme e neanche si esibivano. Complice il ritorno a Sanremo, da lì in poi anche separatamente hanno fatto bene, basti pensare a Paola Iezzi che è giudice di X Factor.

