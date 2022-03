Le Donatella Vs Biagio D’Anelli: “Con Miriana non è sincero”/ “Lo fa per visibilità”

Ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party, Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, hanno dato le loro pungenti opinioni su alcuni gieffini di questa edizione, puntandone due in particolare: Biagio D’Anelli e Barù. Per le due sorelle gemelle nessuno dei due è del tutto sincero, soprattutto rispetto ai sentimenti nati nella Casa con due donne: Miriana Trevisan e Jessica Selassiè.

Facendo riferimento all’attacco lanciato da Biagio a Barù per un brutto epiteto usato per Miriana, Le Donatella hanno dichiarato: “Secondo me Biagio è stato ultimamente chiamato poche volte dentro la casa e quindi sentiva la mancanza dei riflettori, lui sa parlare molto bene però al pubblico non è piaciuto, secondo me non c’è tanta verità con Miriana, Biagio lo fa per visibilità, messaggi Instagram troppo plateali”, hanno tuonato le sorelle.

Le Donatella criticano anche Barù: “Illude Jessica”

Nel corso della chiacchierata al GF Vip Party, Le Donatella hanno poi detto la loro su Barù. In particolare, è stata Silvia Provvedi a lanciare una frecciatina allo chef, reo di illudere la Selassiè: “Barù è simpatico ma sta giocando molto e giustamente Jessica si sta illudendo molto, speriamo si disilluda, subito sull’attrazione fisica, se gli fosse piaciuta la avrebbe già baciata da tempo.” ha quindi concluso la Provvedi.

