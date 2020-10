Le due vie del destino – The Railway Man/ Su Rete 4 il film con Colin Firth

Le due vie del destino – The Railway Man va in onda su Rete 4 oggi, 11 ottobre 2020, con inizio alle 21,25. Si tratta di un film del 2013 voluta da Lionsgate, Archer Street Productions, Latitude Media, Thai Occidental Productions, Pictures in Paradise e Silver Reel per portare sul grande schermo l’autobiografia omonima dello scozzese Eric Lomax, un ufficiale dell’Esercito di Sua Maestà d’Inghilterra. La produzione è australiana ed inglese e vede la regia di un grande cineasta del cinema moderno, Jonathan Teplitzky, un regista australiano che deve ancora trovare la consacrazione internazionale ma che ha già lasciato intendere la sua classe con una serie televisiva di grande successo: ‘Una serie di sfortunati eventi (A Series of Unfortunate Events)’ basata sugli omonimi romanzi di Lemony Snicket, scrittore immaginario, folle idea per una folle serie che nel suo essere fantastica ha conquistato le platee domestiche di tutto il mondo.

Nel cast di ‘Le due vie del destino’ si celebra l’incontro tra un attore ed un’attrice tanto lontani tra loro (non solo perché uno è inglese e lei è australiana), da divenire credibili proprio nelle loro attitudini cinematografiche diverse: Colin Firth e Nicole Kidman. Il primo era reduce dal successo di ‘Gambit – Una truffa a regola d’arte (Gambit)’ e già pronto per girare ‘Devil’s Knot – Fino a prova contraria (Devil’s Knot)’, un periodo di impegni intenso per l’attore che ha trionfato con ‘La ragazza con l’orecchino di perla (Girl with a Pearl Earring)’ e ‘Il paziente inglese (The English Patient).

Per Nicole Kidman era invece un periodo a volte anonimo: ‘Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus’ non andò benissimo, a torto e forse non capito nelle intenzioni, è il riscatto arrivò proprio con questa pellicola che successe a ‘Grace di Monaco (Grace of Monaco)’ di nuovo all’altezza delle aspettative nei confronti di questa grande star mondiale.

Le due vie del destino – The Railway Man, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Le due vie del destino – The Railway Man. Eric Lomax combatte durante la Seconda Guerra Mondiale in Asia: appassionato di segnali e di ferrovie, viene catturato a Singapore dall’esercito imperiale giapponese e spedito, come successe per molti soldati di tutta l’Alleanza contraria al Patto di Ferro tra Giappone, Germania e Italia, in Thailandia per la costruzione di ponti sui fiumi al confine con la Birmania, l’attuale Myanmar.

Segnato da questa atroce esperienza, Lomax anche dopo la guerra non può dimenticare la durezza del comandante del campo di prigionia, il giapponese Takashi Nagase il quale ha davvero segnato la psiche di soldati provenienti da tutto il mondo. Rientrato in patria Lomax si isola, non trova lo stimolo necessario per dare una svolta a questa sua difficile esistenza traumatica sino all’incontro con la bella e dolce Patti che lo aiuterà a uscire dal guscio.



