Farfalle abbandonano la Coppa del Mondo, i motivi della decisione

Continua il caos all’interno della Nazionale italiana di ginnastica ritmica che solo la scorsa estate era stata in grado di raggiungere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, dopo il licenziamento inaspettato della scorsa settimana della dt e allenatrice Emanuela Maccarani infatti le Farfalle abbandonano la Coppa del Mondo di Sofia che in questi giorni inizierà con le gare d’esordio. La squadra infatti non è partita per la Bulgaria dove prenderà inizio la competizione e probabilmente neanche per quelle di Baku e Tashkent in programma a metà e fine aprile, da capire quali ripercussioni avrà.

La giustificazione secondo quanto riferito alla Federazione sarebbe una pausa di riflessione richiesta dalle atlete veterane della squadra, Martina Centofanti, Laura Paris e Daniela Mogurean, tre fedelissime della ex allenatrice il cui posto è stato assegnato momentaneamente ad un nuovo team composto da Russo, Carnali, Roudaia, Aliprandi e Romagna. Il nuovo staff delle Farfalle ha deciso di non mandare otto nuove ragazze giovanissime, tra i 17 e i 18 anni, ad affrontare un torneo così importante senza alcun tipo di esperienza internazionale.

Farfalle abbandonano la Coppa del Mondo, la soluzione della Federginnastica

Le Farfalle abbandonano la Coppa del Mondo ma la Federazione spinge perché tornino a gareggiare alla Coppa di Portogallo prevista per maggio e poi agli Europei di Baku in programma a giugno, si penserà poi ad iniziare una rivoluzione della Nazionale con l’inserimento di queste nuove giovani atlete che sono state l’ipotesi di risposta della Federazione alla forfait della squadra principale. C’è poi la volontà di mantenere al sicuro da possibili brutte figure la squadra che dovrebbe cimentarsi in due nuove composizioni inedite per attrezzi, musiche e coreografie.

La decisione del licenziamento invece può essere stata influenzata anche dalle accuse che nel 2022 la Maccarani aveva ricevuto per maltrattamenti e umiliazioni da parte di due ex atlete della squadra, Anna Basta e Nina Corradini, seguite poi da altre tre ex atlete rimaste però anonime. Il primo processo era terminato con l’assoluzione ma il mese scorso il Tribunale di Monza aveva respinto la richiesta di archiviazione del caso, chiedendo anche un rinvio a giudizio, riportando a galla le accuse e mettendo tutti d’accordo nel consiglio federale della Federginnastica per il licenziamento.