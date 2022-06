Le Farfalle Olimpiche, chi sono/ “La nostra forza è la nostra unione”

Chi sono le Farfalle Olimpiche?

Chi sono le Farfalle Olimpiche? Conosciamo meglio Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, le giovanissimi atlete dell’Aeronautica militare ospiti dello show “Danza con me” di Roberto Bolle riproposto in replica sabato 18 giugno 2022 in prima serata su Rai1. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea la scorsa estate hanno fatto sognare tutti gli appassionati di sport e di atletica piazzandosi alle spalle della Bulgaria del Comitato Olimpico Russo conquistando la 40esima medaglia durante le Olimpiadi. Un grandissimo successo per le ragazze che hanno una età compresa tra i 16 e i 24 anni e vivono lontano da famiglie e dagli amici.

Le atlete, infatti, vivono presso l’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio, dove si allenano 8-9 ore al giorno tra preparazione fisica, danza classica, fisioterapia senza dimenticare le lezioni di scuola. Appartenenti al gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare con il titolo di “aviere”, le Farfalle Azzurre si sono fatte conoscere per la loro maestria tra cerchi, nastri, clavette, palle e funi.

Le Farfalle Olimpiche: 40 medaglie vinte alle Olimpiadi

Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea sono le giovanissimi atlete Farfalle Olimpiche dell’Aeronautica militare vincitrici di 40 medaglie alle Olimpiadi. Alessia Maurelli dalle pagine di Io Donna ha raccontato cosa è importante per esaltare la ritmica sul campo: “armonia, tenacia, determinazione e resilienza. Il nostro non è uno sport dove si vince sempre. Anzi. Solo con resilienza si impara a trarre beneficio dalle sconfitte: ci si può migliorare e arrivare in alto”. Non solo, ha spiegato il perchè della scelta del nome “farfalle”: “ci rispecchiamo appieno, sono due elementi chiave in ciò che facciamo ogni giorno. Ma c’è di più: a noi piace anche il concetto di metamorfosi. Iniziamo da giovanissime, da bruchi, e ci trasformiamo proprio in farfalle. Per noi ha un significato molto profondo: dedizione, sacrificio, passione”.

Infine ha rivelato come è possibile convivere e crescere tra sole donne: “prima di entrare in pedana ricordo sempre alle mie compagne che siamo delle guerriere, in senso metaforico, naturalmente. Farfalle. La passione per quello che facciamo ci fa superare tutto, differenze, screzi, distanze. Siamo in dieci ma solo cinque di noi andranno all’Olimpiade, eppure, l’obiettivo comune ci unisce sempre”.











