Le fidanzate di Francesco Baccini/ Ruta sgancia la bomba. E il flirt con Dolcenera..

Alone di mistero sulle fidanzate di Francesco Baccini. Il cantante è stato “smascherato” ieri sera al Grande Fratello VIP da Maria Teresa Ruta, che sostanzialmente ha fatto intendere di aver avuto un flirt in passato con Baccini. E’ stato Alfonso Signorini a metterla alle strette, trovando una sorta di conferma da parte della concorrente. In realtà era stata la stessa Ruta a rivelare la loro storia, risalente a diciotto anni prima. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulle fidanzate di Francesco Baccini e il presunto flirt con Maria Teresa Ruta, ci ha pensato l’opinionista Biagio D’Anelli che ha aggiunto il suo personale punto di vista sulla vicenda. “Lui mi raccontò quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo e fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival”, ha raccontato a “Quelli del gossip” .

Le fidanzate di Francesco Baccini, quel debole per Dolcenera

Ma tra i grandi amori di Francesco Baccini ci sarebbe stata anche Dolcenera. Francesco Baccini ha partecipato ad uno dei primi reality musicali in tv, dove tra le altre cose rimediò l’eliminazione dopo alcune espressioni ingiuriose. Proprio durante lr riprese del programma nacque una relazione con Dolcenera che determinò la fine del rapporto con la fidanzata dell’epoca, mollata praticamente in diretta. Insomma un Francesco Baccini in versione latin lover torna al centro dei rumors del Gossip. Il nome di Maria Teresa Ruta, oltre a quello di Dolcenera, si aggiungere alla lista dei nomi delle sue fidanzate provenienti baccinidal mondo dello spettacolo.



