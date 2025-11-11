Torna questa sera la diretta del programma "Le Iene": tutti i casi, gli approfondimenti, le anticipazioni e gli ospiti dell'11 novembre 2025

Tornerà in onda nella serata di oggi, martedì 11 novembre 2025, la trasmissione “Le Iene” che – ancora una volta – ci condurrà nel consueto viaggio di approfondimento su alcuni dei più discussi casi di cronaca dell’ultimo periodo e alla scoperta di altri casi che non sono riusciti ad attirare l’attenzione dei media; tutto guidato – come sempre – dagli ormai volti noti di Veronica Gentili e Max Angioni, da anni alla conduzione della trasmissione “Le Iene”.

Malattia Achille Polonara, il trapianto e il coma: cos'è successo?/ Torna a casa dopo la leucemia mieloide

Prima di arrivare alle anticipazioni e agli ospiti di oggi nello studio di “Le Iene”, vale la pena ricordare rapidamente che la diretta inizierà alle ore 21.25 in punto su Italia 1, la nota sesta emittente televisiva italiana; mentre al contempo, la medesima diretta si potrà seguire – nel caso in cui non disponiate di un televisore o siate fuori casa – anche tramite il portale Mediaset Infinity sul quale verrà pubblicato anche il video integrale della diretta non appena si sarà conclusa, per poterlo recuperare in qualsiasi momento.

Garlasco, mamma di Sempio a Le Iene: "Lovati corruttibile"/ "Tizzoni ci diede gli atti. Andrea? Un min*hione"

Anticipazioni e ospiti della diretta di “Le Iene”: da Garlasco a Carl Brave, i casi di questa sera

Venendo a noi, il caso più importante – almeno tra quelli anticipati da Mediaset – della puntata di oggi del programma “Le Iene” sarà quello relativo al discusso caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: la trasmissione di Davide Parenti, infatti, è riuscita a entrare in contatto con un nuovo testimone che sostiene di avere informazioni scottanti sul caso; potenzialmente – e per ora non sappiamo nulla di più – in grado di riscrivere l’ordine degli eventi che si sono susseguiti quella mattina in cui la studentessa fu uccisa nella sua abitazione.

Daniela Casulli, maestra condannata e poi assolta per video hard/ "Sesso con minori? Avevo testa da ragazza"

Dopo Garlasco, poi, “Le Iene” ci accompagneranno in un viaggio emotivo ed emozionale in compagnia del cestista Achille Polonara costretto ad allontanarsi dai campi a causa della leucemia mieloide e che è pronto a tornare tra le file della sua squadra, accolto – nella diretta di questa sera – dallo chef Bruno Barbieri e dai suoi due figli; mentre nello studio verrà ospitato il famoso cantante e rapper Carl Brave che ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo.