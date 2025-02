Come ogni domenica, anche in questo 2 di febbraio 2025 tornerà il sempre apprezzato appuntamento con la trasmissione Le Iene che grazie alle sue interviste, ai reportage esclusivi e ai consueti servizi ci porterà alla scoperta di alcuni lati (per così dire) ‘nascosti’ dei più importanti temi del momento: come sempre la regia anche questa sera è stata affidata ad Antonio Monti che lavorerà su di un soggetto scritto da Davide Parenti; mentre le voci narranti (ed ovviamente anche i volti) che introdurranno e collegheranno tra loro i servizi di questa sera – e a breve vedremo anche le anticipazioni – del programma Le Iene sono quelle di Veronica Gentili e di Max Angioni, che avranno ospiti l’attrice Aurora Ruffino e il cantante Riki.

Prima di passare alle promesse anticipazioni sui servizi di oggi del programma Le Iene, vale la pena ricordare che la diretta inizierà – come sempre – alle 21:20 e si potrà seguire dal proprio televisore sul canale Italia 1 (il famoso ‘6’ del telecomando): al contempo – nel caso siate lontani da casa ma non vogliate comunque perdervi l’appuntamento serale, oppure anche all’estero – sarà attivato anche il consueto streaming sia sulla piattaforma ed app Mediaset Infinity, sia sul sito LeIene.it, che provvederanno anche alla pubblicazione del video integrale della diretta dopo la conclusione.

Tutte le anticipazioni per la diretta di oggi del programma Le Iene: caso Ramy Elgaml, gli Oscar del porno…

Tra i tanti servizi di questa sera, Le Iene ci accompagneranno innanzitutto in un breve viaggio in quel di Roccaraso per toccare con mano l’opinione dei tanti cittadini che da diversi fine settimana a questa parte si trovano a fare i conti con migliaia e migliaia di turisti desiderosi di visitare la località sciistica dopo che è diventata (letteralmente) virale su TikTok ed Instagram: tra questi uno spazio sarà riservato anche alla tiktoker Rita De Crescenzo – tra le primissime a parlare di Roccaraso sul web, in un certo senso ‘lanciando’ il trend – che sarà invitata dalla iena Alessandro Sortino a rivolgere un appello ai suoi follower affinché optino per soluzioni di viaggio più ‘intelligenti’.

Un altro servizio importante segnalato nelle anticipazioni di oggi del programma Le Iene è quello firmato da Giulio Golia che ha ottenuto nuove informazioni inedite – tra foto, video e documenti ufficiali – sull’ormai noto caso della morte di Ramy Elgaml che attende ancora una qualche verità reale; mentre subito dopo Roberta Rei alleggerirà i toni conducendoci – assieme alla famosa Valentina Nappi con la quale ha trascorso due intere giornate e a Christian Clay – alla scoperta degli AVN Awards, ovvero una sorta di ‘Oscar’ riservati all’intrattenimento per adulti.