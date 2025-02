Torna in onda questa sera con il suo classico appuntamento settimanale della domenica – che in questo caso è il 23 febbraio 2025 – la diretta della trasmissione Le Iene che dalle anticipazioni diffuse online nelle ultime ore sembra presentarsi (d’altronde, come sempre) con una puntata ricchissima di interessanti servizi e reportage esclusivi realizzati dagli inviati in giacca e cravatta, oltre che con il consueto elenco di ospiti che ci intratterranno con i loro personalissimi monologhi in studio: più avanti in questo articolo – ovviamente – dedicheremo il dovuto spazio a quello che sappiamo della diretta serale del programma Le Iene; ma prima di arrivarci è bene fare un passetto indietro per sciogliere eventuali dubbi su come si possa seguire la trasmissione.

Come di consueto, Le Iene andranno in onda nella prima serata di oggi – domenica 23 febbraio 2025 – grosso modo a partire dalle ore 21:20 su Italia 1: il canale (e certamente lo saprete) si può facilmente raggiungere cliccando sul numero 6 del telecomando, ma al contempo chi preferisse seguirlo da mobile o da computer potrà anche collegarsi all’apposita pagina della piattaforma Mediaset Infinity – o anche sul dito ufficiale delle Iene – per seguire la diretta streaming ed anche per recuperare singolarmente i servizi dopo la messa in onda o la replica dell’intera trasmissione.

Tutti i servizi, le anticipazioni e gli ospiti della diretta di questa sera del programma Le Iene: dall’Ucraina a Fausta Bonino, cosa aspettarci

Come sempre al timone della diretta di questa sera del programma Le Iene troveremo i volti di Veronica Gentili e Max Angioni che introdurranno e commenteranno i servizi, così come la scrittura del programma è sempre affidata a Davide Parenti e la regia ad Antonio Monti; ma entrando subito nel vivo di anticipazioni ed ospiti previsti per la serata di oggi per ora possiamo dirvi che in studio con il suo consueto monologo troveremo la giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino.

D’altra parte, di tutti i servizi che andranno in onda questa sera durante la diretta del programma Le Iene per ora ce ne sono stati anticipati ‘solamente’ due: il primo – e forse più corposo – ci porterà assieme a Matteo Viviani fino all’Ucraina a pochissimi giorni di distanza dall’anniversario dell’invasione da parte della Russia dove incontreremo due combattenti italiani arruolati nella Legione Internazionale ed impegnati contro i soldati del Cremlino; il tutto accompagnato da un ampio approfondimento sul tema – del quali i due combattenti sono esperti – dei droni da guerra.

Dopo il viaggio in Ucraina – poi – Le Iene ci porteranno anche nuovamente nella casa dalle (non più presunta) infermiera killer di Piombino Fausta Bonino: dopo aver approfondito la sua versione dei fatti ed anche le varie intercettazioni a suo carico, infatti, Max Andreetta l’ha seguita nel suo ultimissimo giorno di libertà quando è arrivata la conferma da parte della Cassazione dei quattro ergastoli che le sono stati impartiti per la morte di altrettanti pazienti all’interno del reparto ospedaliero in cui lavorava; mentre dal conto suo – continuando a professarsi del tutto innocente – l’ex infermiera ci tiene a fare un ultimo disperato appello alla grazia presidenziale da parte di Sergio Mattarella.