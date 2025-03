Nuovo appuntamento nella serata di oggi – domenica 2 marzo 2025 – con la trasmissione di Italia 1 Le Iene che ancora una volta ci intratterà nel corso della serata con i consueti servizi che ci vengono ‘spoilerati’ dalle anticipazioni diffuse a mezzo stampa proprio in queste ore, il tutto accompagnato da ospiti ed approfondimenti che potrebbero – come nel caso di quello odierno di Gaetano Pecoraro, sul quale torneremo tra qualche riga – cambiare le nostra consolidate abitudini: come sempre l’appuntamento con Le Iene è fissato per la prima serata di Italia 1 e dovrebbe durare grosso modo fino alla mezzanotte di domani.

Prima di arrivare alle anticipazioni sulla diretta odierna di Le Iene, vale la pena soffermarci proprio sulle modalità per seguire l’intera trasmissione condotta da Veronica Gentili affiancata da Max Angioni, oltre che ideata e scritta da Davide Parenti con la regia immancabile di Antonio Monti: la diretta ‘ufficiale’ inizierà alle ore 21:20 e si potrà facilmente seguire collegandosi a Italia 1 (normalmente il sesto canale); fermo restando che in caso di impegni, oppure se non si dispone di un televisore si potrà anche utilizzare l’apposita pagina della piattaforma Mediaset Infinity per seguire il programma in streaming e per recuperare – dopo la messa in onda – singolarmente tutti i servizi o l’intera trasmissione in replica.

Tutte le anticipazioni sulla diretta di oggi di Le Iene: tra il Natisone e l’Ucraina, i servizi e gli approfondimenti

Entrando nel vivo delle anticipazioni che sono state fatte sulla diretta odierna del programma Le Iene, ad aprire le danze ci penserà Roberta Rei che ha collezionato un serie di video ed audio – tra i quali l’intera telefonata tra una delle vittime e i soccorritori – sulla tragedia del Natisone che è costata la vita a tre ragazzi trascinati dall’impeto del fiume in seguito all’alluvione del 31 maggio 2024: dietro al decesso ci sarebbero una serie di evidenti errori commessi dai soccorritori e proprio attorno a questi si concentrerà il servizio per capire cosa non abbia funzionato quella giornata.

Subito dopo, Le Iene passeranno la palla a Luigi Pelazza che stava indagando su una complessa ed articolata storia di abusi familiari denunciata da una 14enne di origini albanesi: dopo aver filmato di nascosto gli abusi subiti dal compagno della madre, sarebbe stata tirata – suo malgrado – in mezzo ad una rete di estorsioni da parte di un influencer al quale aveva confidato l’accaduto mostrandogli i video; e dopo che l’inviato del programma ha cercato di prendere di affrontare il patrino della ragazza mostrandogli i video e le immagini, è stato vittima di una violenta aggressione interrotta solo dall’arrivo dei carabinieri.

Durante la diretta di oggi del programma Le Iene – poi – l’inviato Gaetano Pecoraro si occuperà anche delle ormai diffusissime ed utilizzatissime analisi del sangue che si possono effettuare in farmacia senza prelievi con la tecnica del pungidito: un modo spesso poco controllato e che seppur venga spacciato per affidabile al 100% in realtà ha mostrato – secondo alcuni studi mondiali – diverse lacune che sono state personalmente confermate dall’inviato con un test empirico poi sottoposto all’attenzione di un esperto dell’Istituto dei Tumori e dell’Assofarm.

Infine (almeno, stando alle poche anticipazioni che sono state diffuse), Le Iene torneranno anche sul suolo dell’Ucraina da più di tre anni teatro della nota guerra contro la Russia: l’inviato Matteo Viviani racconterà in primissima persona tutti i pericoli che corrono reporter, giornalisti e fotoreporter che hanno scelto di testimoniare il conflitto sul campo; il tutto reso ancor più interessante dalla testimonianza diretta del fotografo Niccolò Celesti recentemente rimasto ferito da una bomba che ha colpito il veicolo sul quale si trovava.