ANTICIPAZIONI LE IENE: OSPITI E SERVIZI DI OGGI

Nuovi servizi e ospiti a Le Iene nella puntata che va in onda oggi, martedì 25 marzo 2025, in prima serata su Italia 1, a partire dalle novità sul delitto di Garlasco. Per quanto riguarda gli ospiti, l’ultimo appuntamento del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni annovera Fabrizio Moro, Vladimir Luxuria e Gabry Ponte, quest’ultimo proiettato all’Eurovision dove rappresenterà Malta.

Ma ci sarà spazio anche per la cronaca, in particolare per il caso della violenza sessuale di gruppo ai danni due due minorenni, una vicenda della provincia di Reggio Calabria su cui ha preso la parola la giustizia, con una sentenza di condanna per sei persone e altrettante assoluzioni.

L’inviata Alice Martinelli ha ricostruito il caso e sentito i genitori di una delle vittime, che hanno deciso per la prima volta di mostrarsi a volto scoperto davanti alle telecamere per raccontare le difficoltà che hanno dovuto affrontare sin da quando è stata sporta denuncia.

LE IENE, 48 ORE CON IL RAPPER SHIVA

Tra cronaca e musica la vicenda che vede, invece, protagonista Shiva, intervistato da Nicolò De Devitiis, che con lui ha trascorso le prime ore di libertà, visto che martedì scorso il tribunale ha deciso di ridurgli la pena e revocare gli arresti domiciliari. Il rapper era stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere per tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo d’armi. Dunque, Shiva mostrerà come reagirà alla ritrovata libertà, tornando a fare soprattutto ciò che gli è mancato durante i due anni di detenzione: dal cinema alle esibizioni live.

Ma l’artista e l’inviato si recheranno anche nel piazzale dove Shiva, in risposta a un agguato, sparò contro due persone di una gang rivale. De Devitiis aveva raggiunto Shiva mesi fa, mentre scontava i domiciliari a casa, per condividere qualche momento insieme dopo la nascita del figlio e riflettere sul percorso artistico e personale intrapreso dal rapper tra errori e prospettive future. Ma durante la puntata ci sarà anche il contest “Questa la so“, per coinvolgere i telespettatori e dare loro la possibilità di vincere mille euro in gettoni d’oro.

La nuova puntata de Le Iene, in onda oggi, martedì 25 marzo 2025, alle ore 21:20 su Italia 1 potrà essere seguita in diretta tv e video streaming, visto che è disponibile la piattaforma di Mediaset Infinity per pc, dispositivi mobili come smartphone e tablet, ma anche smart tv. Allo stesso modo, tramite la stessa piattaforma potrete recuperare la puntata e i vari servizi, nel caso in cui non possiate seguire la puntata in diretta.