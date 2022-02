Le Iene/ Anticipazioni e servizi 16 febbraio: dallo spreco di energia alle baby gang

Le Iene, anticipazioni puntata del 16 febbraio 2022

Questa sera, mercoledì 16 febbraio, in prima serata su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Dopo La rappresentante di lista, in studio arriverà un altro ospite direttamente da Sanremo 2022: Rkomi con la sua “Insuperabile”. Ospite anche il maestro Beppe Vessicchio, che sarà protagonista di uno dei servizi della serata. Nella puntata assisteremo anche al debutto come inviato di Joe Bastianich. Ecco le anticipazioni di alcuni servizi della puntata. Filippo Roma è nella capitale per documentare le cosiddette “case abitate da fantasmi”: abitazioni che hanno come assegnatari persone decedute da anni ma che figurano ancora come legittimi intestatari.

Belen Rodriguez senza filtri su Emma, Lucarelli e Marcuzzi/ "Mi ha insultata"

Al loro interno ci sono individui che le occupano senza titolo, alcuni addirittura dal 1998, anche non pagando quanto dovrebbero. I dati sono allarmanti: di 1700 alloggi sul territorio romano, per circa la metà, non viene pagato affitto, il 38% paga solo una parte di quel che deve e solo il restante 12% è in regola.

Belen Rodriguez, "Stefano De Martino? Per lui ci sarò sempre"/ "Ho tradito Borriello"

Le iene: ospiti e servizi puntata 16 febbraio 2022

L’inchiesta di Matteo Viviani è un invito a riflettere sull’energia e il suo spreco. Nel servizio alcuni esperti suggeriscono soluzioni definitive per stoccare i rifiuti radioattivi in totale sicurezza e cosa fare per contenere gli sprechi. Nina Palmieri è a Ghedi, in provincia di Brescia, per raccontare la realtà delle baby gang: gruppi di ragazzi armati di coltello e machete, con i volti coperti dal passamontagna, che seminano violenza. L’inviata raccoglie la testimonianza del giovane proprietario di un bar, vittima di questi gruppi. Sebastian Gazzarrini e il maestro Peppe Vessicchio realizzano l’esperimento sull’armonizzazione del vino sottoposto all’ascolto di musica, il “The Mozart Effect”. Un vino esposto alla musica armonica cambia sapore, odore e colore? “Mozart è l’origine di queste scoperte, sono decine d’anni che gli studiosi delle università americane osservano i fenomeni generati dalla musica del compositore. Ho trovato in Penny Lane, il brano dei The Beatles uno dei brani giusti. Ti sembrerà di bere un vino che ha una maggiore maturazione, non ha picchi, è più morbido e sicuramente acquista in piacevolezza”, dichiara Vessicchio. Quattro sommelier di fama internazionale dovranno riconoscere il vino armonizzato. Infine il protagonista dell’intervista singola è Sick Luke, pseudonimo di Luca Antonio Barker, beatmaker, produttore discografico e rapper italiano.

LEGGI ANCHE:

LE IENE/ Anticipazioni 9 febbraio: Teo Mammuccari e Belen Rodriguez conduttori

© RIPRODUZIONE RISERVATA