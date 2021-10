Le Iene/ Anticipazioni e servizi: Caso Dayane Mello e scherzo a Giulia De Lellis

Le Iene, anticipazioni puntata 5 ottobre 2021

Martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, tornano in onda Le Iene Show con un’edizione tutta nuova. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, al timone del programma più irriverente della televisione italiana ci sarà Nicola Savino, affiancato dalla Gialappa’s Band e da una conduttrice speciale che cambiera in ogni puntata. Questa sera, accanto a Nicola Savino, ci sarà Elodie che, dopo aver scalato le classifiche musicali, si sta imponendo anche come personaggio televisivo. Al centro della nuova edizione ci saranno inchieste e servizi dedicati ai temi dell’attualità e ai personaggi che stanno facendo più discutere.

Nel corso della prima puntata della nuova edizione delle Iene ci sarà un servizio dedicato a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha da poco compiuto 40 anni e, insieme all’inviato Stefano Corti ripercorrerà le sue frasi cult, quelle che lo hanno reso celebre. Al termine del servizio, Stefano Corti regalarà ad Ibrahimovic una maglia con il logo delle Iene come augurio per la nuova stagione calcistica.

Il caso Dayane Mello, le Iene vanno in Brasile per riuscire a parlarle

Uno dei servizi più attesi della prima puntata della nuova stagione de Le Iene è quello dedicato al caso Dayane Mello. La modella brasiliana, durante la sua partecipazione al reality “A Fazenda” avrebbe subito molestie dall rapper Nego Do Borel, partecipante come lei alla trasmissione e che è stato successivamente squalificato dall’emittente brasiliana, RecordTV. Il caso Dayane Mello ha scatenato un grande clamore e, in Italia, i fan, ma anche le amiche Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, si sono sscagliate contro l’accaduto.

Per capire cosa sia realmente successo a Dayane all’interno del reality, l’inviata delle Iene, Roberta Rei, è volata in Brasile per fare il punto sulla vicenda e fare chiarezza su tutta la situazione.

Lo scherzo a Giulia De Lellis

Molta attesa, inoltre, per lo scherzo a Giulia De Lellis organizzato Nicolò De Devitiis che le farà credere di essere stata tradita dal fidanzato Carlo Beretta. Nel corso della serata, poi, ci sarà spazio anche per il tema tamponi e per le parole del ministro della Salute Roberto Speranza che in una delle ultime conferenze stampa ha dichiarato “i tamponi saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragione sanitarie”.

Spazio, inoltre, per la vicenda di Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno che, da circa un anno, contro la sua volontà si trova in una RSA. Infine, ci sarà l’intervista al pianista, compositore, autore e produttore multiplatino Dario Faini, in arte Dardust che ha firmato tantissimi degli ultimi successi musicali italiani.



