Le Iene, anticipazioni puntata 10 gennaio 2023/ Diretta e servizi: Guè Pequeno ospite

La nuova stagione de Le Iene comincia oggi, martedì 10 gennaio 2023. Il programma, arrivato alla sua 26esima edizione, è presentato da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, accompagnati ancora da due comici, Max Angioni ed Eleazaro Rossi. L’ospite della puntata di oggi è il rapper Guè Pequeno. Tra i servizi della prima puntata del nuovo anno c’è il maxi bonus da 5.500 euro per tablet, smartphone e pc riservato ai deputati. L’inviato Filippo Roma prima di Natale aveva raccolto le dichiarazioni di leader politici, oltre che la proposta di Giuseppe Conte, presidente M5s, di trovare una scuola in difficoltà che avesse bisogno di aiuti a cui devolvere il loro bonus. Oggi, dunque, l’inviato de Le Iene fa un resoconto e mostra le reazioni dei parlamentari coinvolti nella proposta, della scuola individuata e delle donazioni arrivate.

Invece, Giulio Golia ha realizzato l’intervista a Gennaro Panzuto, detto “Terremoto”, ex reggente del clan Piccirillo nella zona della Torretta di Chiaia. Il 46enne è il killer di fiducia del clan Licciardi dell’Alleanza di Secondigliano, uno dei clan di camorra più feroci degli ultimi anni. Riflettori riaccesi sull’omicidio di Yara Gambirasio, visto che il gip di Venezia ha chiesto di indagare la pm Letizia Ruggeri riguardo la presunta non corretta conservazione dei 54 campioni di Dna trovati sul corpo della 13enne per il cui omicidio è stato condannato Massimo Bossetti all’ergastolo.

SERVIZI LE IENE: FAST FASHION E PLANT-BASED FOOD

Tra i servizi di oggi de Le Iene anche quello di Luigi Pelazza, alle prese con un presunto truffatore romano che è stato accusato da due donne di aver portato via loro ingenti somme di denaro attraverso la proposta di un falso investimento in Messico. Nuovo reportage dall’India sui danni ambientali e umani della fast fashion, il sistema della moda usa e getta, cioè dei vestiti a basso prezzo. L’inviato Nicola Barraco mostra i processi di lavorazione aggressivi e molto inquinanti, dove i capi di abbigliamento vengono prodotti pure da bambini in condizioni di sfruttamento e arrivano poi a basso prezzo sul nostro mercato. Infine, c’è Stefano Corti che si confronta il professor Giorgio Calabrese, che è presidente del comitato sicurezza alimentare del ministero della Salute, riguardo il plant-based food, il cibo a base vegetale che replica aspetto e gusto di alcuni alimenti di origine animale. Poi mette alla prova il noto chef Alessandro Borghese, a cui viene chiesto di riconoscere i cibi vegetali dopo averli assaggiati.

DOVE GUARDARE LE IENE SHOW IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Il programma Le Iene torna oggi, 10 gennaio 2023, alle ore 21:20 con una nuova puntata in onda sul canale Italia 1 di Mediaset. Se non si dispone di un televisore per seguirla o si preferisce vedere la puntata da uno strumento mobile, su pc, tablet e smartphone, allora ci si può affidare alla piattaforma streaming gratuita, collegandosi su Mediaset Infinity (cliccando qui). La puntata di oggi de Le Iene e tutte quelle precedenti possono essere anche viste in replica sul sito ufficiale de Le Iene.











