Le Iene, anticipazioni puntata 27 novembre/ “Droga” con Cappato, Corona e J-Ax

Le anticipazioni della puntata del 27 settembre 2022 de Le Iene presentano: Inside rivelano che il quinto appuntamento della trasmissione che va in onda in prima serata su Italia 1 sarà dedicato al reportage “Droga” di Luigi Pelazza e Andrea Bempensante. Il maxi servizio avrà al centro l’industria sempre più in crescita delle sostanze stupefacenti: dall’utilizzo ai costi, dagli effetti ai pericoli dell’assunzione. I recenti dati statistici sul fenomeno sono drammatici: una persona su due ne farebbe uso.

Luca Zocchi, chi è il marito di Fernanda Lessa/ "Ha sofferto per colpa mia ma oggi…"

All’interno della puntata ci saranno testimonianze dirette di consumatori che spiegano il perché della loro scelta, interventi delle forze dell’ordine impegnate costantemente sul territorio con l’obiettivo di ridurre lo spaccio e la fruizione delle sostanze, nonché di medici e scienziati che descrivono gli stupefacenti dal punto di vista tecnico e le conseguenze che hanno nei soggetti che ne fanno uso. Inoltre, a dare il loro contributo alla causa ci saranno anche quattro personaggi del mondo dello spettacolo: Marco Cappato, Fabrizio Corona, J-Ax e Fernanda Lessa.

Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio di J-Ax/ Lui: "Ora ho tutto ciò che mi serve"

Le Iene, anticipazioni puntata 27 novembre: gli ospiti di “Droga”

Ognuno degli ospiti della quinta puntata de Le Iene presentano: Inside, che andrà in onda il 27 settembre 2022, fornirà la propria testimonianza sul tema della droga. Con l’attivista Marco Cappato si parlerà di legalizzazione a fini terapeutici. Con Fabrizio Corona si scenderà nel dettaglio dell’uso degli psicofarmaci, di cui ha abusato “per superare gli strascichi della vita in galera che sente ancora addosso”. Fernanda Lessa racconterà invece degli eccessi nel consumo di alcool. Infine, con J-Ax si parlerà degli effetti collaterali della cannabis.

J-Ax: "Temo di morire prima che mio figlio Nicolas abbia 20 anni"/ "Sono ansioso…"

La trasmissione di Italia 1 mostrerà inoltre i numerosi contributi proposti sull’argomento in questi anni. Nell’ottobre 2006, ad esempio, la redazione ha sottoposto cinquanta onorevoli a un test per rilevare l’eventuale consumo di droga, a loro insaputa. Il risultato rivelò che “un deputato su tre utilizzava sostanze stupefacenti”. Nel corso di tutte le interviste realizzate, inoltre, è sempre stato chiesto ai protagonisti se ne facessero uso o meno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA