Le Iene, gaffe clamorosa: “Non abbiamo riconosciuto Caterina Caselli”/ Il servizio

Le Iene, Matteo Viviani non riconosce Caterina Caselli: “Buongiorno, abita a Milano?”

Il mondo della Tv è capace di regalare perle, anche piuttosto buffe e inaspettate. L’ultimo curioso aneddoto riguarda uno dei programmi di punta delle reti Mediaset, Le Iene. Il programma è incappato in una clamorosa gaffe che tira in ballo Caterina Caselli. La nota cantante, involontariamente, si è ritrovata coinvolta in uno degli ultimi servizi del programma d’inchiesta. Matteo Viviani si trovava a Milano – come riporta TvBlog – per realizzare un servizio sul caro affitti della città lombarda e nell’intervistare i passanti si è reso protagonista di una particolare defaillances.

Gigliola Cinquetti: "Caterina Caselli come sorella"/ "Ero timida, mi mise a mio agio"

Come anticipato, Matteo Viviani per conto de Le Iene si è recato in un noto quartiere di Milano per realizzare un servizio sul dibattuto tema del caro affitti. Negli ultimi giorni si è parlato infatti con insistenza della rivolta di numerosi studenti rispetto alle folli richieste economiche per avere una dimora nella città lombarda. Il punto è talmente delicato che sta prendendo largo un’iniziativa denominata “Prendi in casa”: sostanzialmente un metodo low cost per soggiornare nella città basato sulla coabitazione. A tal proposito, Matteo Viviani de Le Iene ha scelto di indagare sull’origine del problema e nel farlo si è ritrovato – inconsapevolmente – ad intervistare Caterina Caselli.

Caterina Caselli, l'ultimo viaggio col marito Piero Sugar/ Ecco come ci siamo detti addio

Le Iene, il servizio sul caro affitti a Milano: Caterina Caselli si mette in gioco nonostante la “svista”

“Buongiorno, abita a Milano? Sa che c’è la protesta di una ragazza che dorme in tenda?”, questa la domanda di Matteo Viviani de Le Iene posta ad una signora di Milano. La buffa coincidenza – per non dire gaffe – è che la persona in questione era proprio Caterina Caselli. Difficile credere che realmente la nota e amata cantante oltre che produttrice discografica non sia stata riconosciuta e, secondo la ricostruzione riportata da TvBlog, anche lei non ha avvertito l’esigenza di sottolineare la sua identità immedesimandosi unicamente nel suo ruolo da cittadina.

Caterina Caselli, chi è la moglie del compianto Piero Sugar/ Fondatrice della casa discografica Sugar

“La mia casa è piccola, 150 metri quadri compreso il terrazzo. Si, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante“. Questa la risposta di Caterina Caselli alla domanda di Matteo Viviani de Le iene in riferimento al progetto “Prendi in casa”. La produttrice discografica si è dunque messa subito in gioco, a prescindere dal clamoroso mancato riconoscimento da parte dell’inviato. E’ prevalso, in maniera lodevole, il senso civico e l’interesse per la tematica che si stava trattando per il servizio in questione. A quanto si apprende, solo diverso tempo dopo quelli de Le Iene si sarebbero accorti dell’incontro con Caterina Caselli: “Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani. Vi ringraziamo ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di MIlano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA