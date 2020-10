LE IENE, INIZIA IL VIAGGIO DI MARIKA/ Video, per la prima volta in sella ad una moto

L’incredibile viaggio di Marika continua ad essere seguito passo dopo passo da Le Iene Show. E’ Matteo Viviani a raccontare la storia di questa ragazza di 22 anni affetta fin dalla nascita da tetraparesi spastica distonica, una malattia che le impedisce di controllare un corpo che per lei è sempre stato come una gabbia. Seppur confinata tra le sbarre immaginarie – ma purtroppo tangibili – rappresentate dalla sua malattia, Marika non ha mai smesso di coltivare ambizioni e sogni. Il più desiderato? Quello di salire in sella ad una moto e viaggiare. Ad impegnarsi per vedere di realizzarlo, oltre al programma di Italia Uno, è stato Simone Zignoli, motociclista solitario che ha deciso di mettercela tutta per rendere felice Marika. La ragazza è visibilmente entusiasta all’idea di accarezzare il suo sogno…

LE IENE, INIZIA IL VIAGGIO DI MARIKA

Giunta all’appuntamento per provare il seggiolino – qui il video di anticipazioni delle Iene – che dovrebbe consentirle di viaggiare in sicurezza nonostante la sua malattia, Marika fatica a trattenere la propria commozione: “Oggi è una giornata importante? Eh sì – dice a Matteo Viviani – oggi andiamo a provare il seggiolino! Non vedo l’ora! Sono emozionata!”. Questa, oltre ad essere la prima volta che Marika sale sulla sella – per quanto rivisitata – di una moto, è anche soltanto un piccolo assaggio delle emozioni che l’aspettano da qui a poco. Basta guardare i suoi occhi per rendersi conto della gioia che questa ragazza sta sperimentando, per sentirsi improvvisamente piccoli dinanzi a tanta forza, tanto coraggio. La storia di Marika è una delle più belle e commoventi raccontate in tanti anni di Iene. Gran parte del merito va alla sua protagonista…



