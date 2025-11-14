Le Iene Inside, “Italia, una terra promessa?”. Questa sera torna il programma spinoff su Italia 1 poco dopo le 21:10: di cosa si parlerà

Le Iene Inside cambiano già collocazione. Dopo essere state annunciate la domenica sera, il programma “costola” de Le Iene si sposta al venerdì, di conseguenza la nuova puntata verrà trasmessa questa sera su Italia 1, subito dopo NCIS, indicativamente poco dopo le ore 21:10.

Le Iene Inside trattano solitamente un unico grande tema, racchiudendo alcuni dei servizi più recenti sullo stesso, e questa sera si chiamerà “Italia, una terra promessa?”. Un titolo un po’ criptico, di conseguenza la domanda sorge spontanea: di cosa si parlerà? A provare ad anticiparlo è stata la Iena Nicola Barraco, che attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram dello stesso show ha commentato: “A Le Iene da sempre proviamo a combattere le ingiustizie grandi e piccole, affinché il mondo in cui viviamo assomigli ogni giorno di più a quello che sogniamo”.

LE IENE INSIDE: ECCO LE ANTICIPAZIONI DI OGGI

Quindi aggiunge: “Ci occuperemo di quella più grande dei nostri tempi, un’ingiustizia che sembra impossibile affrontare e risolvere, ma se ci seguirete scopriremo insieme che forse non è così”. I dubbi restano, ma a fornirci qualche risposta in più ci ha pensato il quotidiano Il Messaggero, che attraverso il proprio portale online specifica che il programma ideato da Davide Parenti si soffermerà in particolare su tutte quelle persone, italiani compresi, che sono costrette a vivere in un Paese dove non sono nati.

Parliamo nel dettaglio di ben 281 milioni di persone, che sono costrette a lasciare i propri confini non soltanto per trovare un lavoro o per gli studi, ma anche per gli affetti, così come per sfuggire a delle guerre. Quest’ultimo argomento è quanto mai attuale, tenendo conto dei numerosi conflitti che purtroppo hanno imperversato o imperversano negli ultimi anni, a cominciare da quello in Ucraina, che ha visto milioni di ucraini scappare dalla loro terra natia, senza dimenticarsi di Gaza, con i palestinesi costretti a lasciare la città durante il recente conflitto con Israele.

LE IENE INSIDE: FRA CONFLITTI, LAVORO E STUDI

Ma anche l’Africa e le sue numerose guerre civili di cui nessuno parla. Le Iene Inside cercherà quindi di affrontare questo argomento enorme quanto importante, soffermandosi evidentemente sull’Italia visto il focus. A riguardo è probabile che ci si concentri in particolare sul lavoro, tenendo conto di come molte menti geniali siano costrette a lavorare all’estero per essere riconosciute e meglio gratificate, e ci riferiamo in particolare a ricercatori, scienziati, fisici e matematici, senza dimenticarsi di medici e di altri professionisti che spesso e volentieri vengono sottopagati fra i nostri confini.

Si calcola che siano quasi 6,5 milioni gli italiani che vivono oltre i confini nazionali, con un incremento su base annua di circa 243 mila persone. La maggior parte vive in Europa, ma c’è un 40% che invece risiede in America: 6,5 milioni sono più del totale degli abitanti di Milano, Roma e Napoli messe assieme.