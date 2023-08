“Le Iene Inside: massacro di Ponticelli, mostri o innocenti?”/ 40 anni fa l’omicidio di Barbara e Nunzia

“Le Iene Inside“, lo spin-off del popolare programma di Italia 1, torna oggi, lunedì 21 agosto 2023, alle ore 21:15 su Italia 1 con la replica di uno speciale dedicato al massacro di Ponticelli. La puntata, realizzata da Giulio Golia e Francesca Di Stefano, racconta la terribile storia di due bambine violentate e uccise nel 1983. Dunque, l’inchiesta è dedicata a quanto accaduto il 2 luglio di quarant’anni fa. A Napoli le bambine Barbara Sellini e Nunzia Minizzi furono seviziate e uccise nel quartiere di Ponticelli, situato nella zona orientale della città partenopea.

Massacro Ponticelli: Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo innocenti?/ Ipotesi revisione processo

Per questo atroce episodio furono condannati tre ragazzi appena maggiorenni, cioè Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. Sin da subito i tre ragazzi si dichiarano innocenti. Dopo aver scontato la pena, continuano a definirsi innocenti e vittime, quindi, di un tremendo errore giudiziario. Sul caso è intervenuta anche la Commissione parlamentare Antimafia, esprimendo apertamente dubbi sulle indagini svolte all’epoca, aggiungendo che bisognerebbe forse procedere con una revisione del processo. Dietro al brutale omicidio potrebbe esserci la criminalità organizzata?

Massacro di Ponticelli: cos'è successo/ L'omicidio di Barbara Sellini e Nunzia Munizzi

IL MASSACRO DI PONTICELLI A LE IENE INSIDE: MOSTRI O INNOCENTI?

Giulio Golia e Francesca Dio Stefano hanno realizzato per “Le Iene Inside” un’inchiesta con le testimonianze e documenti inediti che evidenziano ulteriori dubbi sulla colpevolezza dei tre condannati. La ricostruzione della vicenda passa anche dalle denunce dei tre nei confronti delle forze dell’ordine, mettendo in luce ipotesi che all’epoca furono sottovalutate. Il massacro di Ponticelli anche per questo è una delle vicende della giustizia italiana più discusse di sempre, non a caso per lo speciale è stato scelto il titolo “Mostri o innocenti?“.

"Le Iene Inside": lavoro e reddito di cittadinanza/ Confronto con l'estero, quello in nero e precario

Sarà l’occasione per riflettere sull’accaduto, controversie, processi e cercare di capire le ragioni per le quali i tre condannati si sono sempre dichiarati innocenti. Il caso è stato portato anche all’attenzione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che promise a Giulio Golia di occuparsi personalmente del caso dopo il servizio: «Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c’è un altro colpevole. In uno Stato giusto, se hai degli elementi oggettivi, affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c’era».

COME VEDERE “LE IENE PRESENTANO INSIDE: MASSACRO DI PONTICELLI” IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Nuovo appuntamento con Le Iene, che tornano su Italia 1 con lo speciale Inside. Oggi viene riproposta la replica della puntata sul massacro di Ponticelli, in onda lunedì 21 agosto 2023, alle ore 21:15. Lo speciale potrà essere seguito in diretta tv: basta sintonizzarsi su Italia 1 dalla vostra televisione, ma è disponibile pure la diretta video streaming. Grazie a Mediaset Infinity la trasmissione può essere seguita con smartphone, tablet o pc: dovete collegarvi al sito (cliccando qui) o sfruttare l’applicazione, utile anche per recuperare la puntata (oltre che repliche e altri servizi), se non avete la possibilità di seguirla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA