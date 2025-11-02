A Le Iene Inside l'inchiesta sulla chirurgia estetica: anticipazioni e ospiti della diretta di oggi, 2 novembre 2025, con Alice Martinelli

Dopo la consueta pausa estiva che ha portato a uno stop nel palinsesto, torna in onda proprio questa sera – domenica 2 novembre 2025 – Le Iene Inside, “spin-off” del noto programma d’inchiesta di Italia 1 che di settimana in settimana affronta uno specifico tema per portarci alla scoperta – con un ricco palinsesto di ospiti – di un preciso mondo spesso ignorato: secondo le anticipazioni diffuse in queste ore, la primissima puntata di Le Iene Inside parlerà di chirurgia estetica, con volti piuttosto famosi online che hanno fatto del loro aspetto esteriore una priorità assoluta.

Gianmarco Zagato, chi è/ Vita e gossip sullo youtuber e influencer: è fidanzato?

Prima di arrivare a quello che vedremo questa sera a Le Iene Inside e agli ospiti che ci accompagneranno lungo il viaggio, vale la pena ricordare che la diretta vera e propria inizierà alle ore 21:20 su Italia 1, ovvero – come tutti saprete – il sesto canale televisivo: oltre alla diretta che si potrà seguire con qualsiasi apparecchio televisivo, ne verrà aperta anche una seconda sul portale Mediaset Infinity (completamente gratuito) e sul sito iene.mediaste.it; mentre su entrambi si potrà anche trovare la replica dopo la fine della diretta, grosso modo attorno a mezzanotte.

Lucky John, chi è il tiktoker: ha una fidanzata?/ Mistero sulla sua vita privata

Anticipazioni e ospiti della diretta di Le Iene Inside: l’inchiesta sul patinato mondo della chirurgia estetica

Venendo a noi, secondo le anticipazioni la puntata di questa sera della trasmissione Le Iene Inside sarà dedicata – appunto – al mondo della chirurgia estetica: a guidarci lungo l’inchiesta sarà la “iena” Alice Martinelli che oltre a portarci all’interno del mondo patinato del glamour cercherà anche di riflettere sulle ragioni che portano migliaia e migliaia di persone a modificare drasticamente il loro aspetto; tra chi vuole semplicemente apparire e chi – invece – lo usa come modo per far parlare di sé.

Monica Busetto in carcere per una collana sbagliata?/ Omicidio Lida Taffi Pamio: "prova regina" può crollare

Oltre a Martinelli, parteciperanno alla diretta di Le Iene Inside anche volti piuttosto famosi – e rifatti – dello spettacolo italiano e del web: ci sarà, per esempio, la controversa influencer Rita De Crescenzo, il parrucchiere dei vip – e volto televisivo – Federico Fashion Style, gli youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, la star LGBT Elenoire Ferruzzi e anche Lucky John che recentemente ha fatto molto parlare di sé per la scelte di cambiare chirurgicamente il colore degli occhi.