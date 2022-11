Le Iene: Luca Santarelli, medico truffatore/ “Dati 70mila euro, mi ha ingannata”

A Le Iene il caso di Luca Santarelli, un medico per cui Rita e Marta avrebbero perso la testa dopo essersi innamorate via web, ma ottenendo in cambio solo una presunta truffa. Roberta Rei ha cercato di indagare meglio la vicenda, per capire se vi siano altre vittime: “Mi voleva sposare, l’amore con la A maiuscola. Si è presentato come un medico che lavorava in un ospedale, un gastroenterologo, per poi iniziare a fare delle richieste per un finanziamento, tutte in contanti. Gli avevo dato tutto, non avevo più niente in banca”, raccontano le vittime.

E ancora: “Mi ero iscritto in un sito di incontri e sono incappata in questa persona – spiega Rita – abbiamo iniziato a chattare insieme, poi ci siamo visti e lui è arrivato con un Porsche e ricordo che c’erano delle lastre dei pazienti. Una persona abbastanza piacente, mi dice che sono una bella donna, e io non volevo crederci. Poi il secondo appuntamento, dentro il suo centro estetico, ci siamo baciati ed è stato piacevole. Poi è arrivato l’invito a cena con la famiglia, mi ha fatto conoscere i suoi figli”. Così invece Marta, la seconda presunta truffata: “Ho visto la sua laurea, 110 e lode alla Cattolica di Roma”. La relazione fra Luca Santarelli e le due donne prosegue con messaggi d’amore, varie uscite e progetti futuri, un rapporto che sembrava davvero consolidato che convince ovviamente sia Rita e Marta.

LUCA SANTARELLI, MEDICO TRUFFATORE: “MI HA DETTO CHE LA FINANZA…”

Poi un giorno succede qualcosa: “Mi ha chiamato e mi ha detto che la finanza gli aveva bloccato in banca i soldi e che doveva pagare 200mila euro di multa, mi ha detto che dovevo aiutarlo perchè ero la sua donna. Diceva di avere un conto in banca da un milione e mezzo di euro che però era bloccato”, ha raccontato Rita e copione ripetuto anche con Marta. Rita lo aiuta e si impegna a racimolare una somma abbastanza importante, con garanzie che i soldi sarebbero stati restituiti nel giro di un mese. Peccato però che a quel punto siano iniziate le richieste di denaro continue, lamentando anche delle minacce di alcuni strozzini.

“Per me non era normale ma mi coinvolgeva, ero in ballo… io non avevo più niente, gli ho dato 70mila euro. Inoltre non dovevo dire niente a nessuno della mia famiglia di questa cosa”. Fortunatamente Rita si è confidata con un amico, e i due iniziano ad indagare: “Scopriamo che lui non era un medico e l’ho denunciato”. Luca Santarelli è stato rinviato a giudizio e la questione si è chiusa con un accordo, con cui Rita ha recuperato solo parte dei soldi: “E’ stata la cosa peggiore sentirti ingannata – ha concluso la donna in lacrime – uno pensa che ti vuole bene e invece vuole solo tutto quello che hai“.











